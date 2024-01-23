美國前總統川普贏得在愛荷華州舉行的共和黨第一場總統初選，川普大幅領先第二名的現任佛羅里達州州長德桑蒂斯30%的選票。在新罕布夏州的初選前夕，德桑蒂斯宣布退出選舉，支持川普。川普代表共和黨出線的參選甚至再度成為白宮主人的機率更高了。許多媒體已經開始討論川普2.0版，台灣也應該開始做功課，免得像上次一樣鬧國際笑話。

對共和黨支持者來說，拜登執政這幾年高漲的通貨膨脹、失控的非法移民以及延宕的俄烏戰爭，都讓川普重新獲得支持。對福音教派來說，川普提名的大法官在墮胎議題上的表現也贏得他們肯定。所以除非出現奇蹟，川普代表共和黨參選總統已無懸念。

去年12月最新蓋洛普民調顯示，拜登只有39%的支持率，過去幾任總統在選前一年的支持率都沒有這麼低的，連川普在2019年12月的民調還有40%出頭。拜登選情低迷前景不明，以哈戰爭又讓許多少數族裔、年輕選民等民主黨傳統支持者流失，特別是在一些搖擺州，讓拜登岌岌可危。

根據川普上次的執政經驗與競選語言，川普復出都讓美國盟友都「剉著等」。川普的孤立主義與經濟民族主義勢必回歸。川普日前在一個群眾場合還嘲笑法國總統馬克宏哀求他在關稅上高抬貴手。歐盟也擔心川普會從烏克蘭抽身，留下歐盟獨自面對俄羅斯。川普對於氣候變遷的態度，也讓人擔心美國會再一次退群，讓氣候議題的全球治理陷入僵局。簡言之，川普對於「美國優先」將會貫徹的更加徹底，美國對於其自身的國際責任與領導地位更不在乎。世界將會進入如「歐亞集團」的年度風險報告中所說的「G0時代」即群雄並起天下無主的時代，全球政治經濟失序混亂可以想見。

川普再次集結右派勢力和極端組織準備班師回朝，美國在意識形態上會更趨於保守，對性少數、移民與少數族裔可能更不友善。川普反覆無常、乾綱獨斷的性格，也讓人擔心美國民主將再一次的被破壞。他已經揚言報復司法系統對他的調查，他誓言粉碎「深層政府」，大幅裁減聯邦機關人員。美國內政也將會進入一段混亂的時期。

由於2016年川普接受蔡英文總統的祝賀電話，加上後來川普開始出現反中言論、與中國打貿易戰，民進黨政府認為川普對台灣特別友好，所以在2020年的大選中忍不住流露出對川普偏愛。在一項國際調查中，台灣竟然是少數幾個支持川普的國家，而且對川普的支持度比拜登高出不少。川普落敗，台灣川粉無法接受，出征美國在台協會(AIT)，洗版AIT粉專，質疑有作票之嫌。台灣川粉的入戲之深與民進黨在選前押寶不無關係。

一般民眾對外國政治人物有特定偏好無傷大雅，甚至政黨與國外政黨的交情深淺也無可厚非。但是執政黨利用國家資源表態支持他國某一組候選人就容易造成外交危機。2020年蔡英文總統剪輯美方賀詞影片時就出現大小眼，共和黨的片段大幅多於民主黨。民進黨的政治人物也毫不避諱公開支持川普，甚至川普敗選還堅持稱川普勝選，自己「押對寶」。儼然一副台灣MAGA（Make America Great Again縮寫）的模樣，教人哭笑不得。

拜登當選後延續許多川普對中的政策路線，兩黨對北京都不假辭色，民進黨這次應該是不會再犯上次的錯誤。川普對中國基本態度改變機會不大，好不容易緩和的美中關係有可能再度緊張。但是政策方向可能會有很大的改變，因為2022年以來的這兩場戰爭使得國際政治格局與國際金融環境有了很大的變化，會朝向更加孤立的外交政策與更為保護國內市場與勞工的經貿政策。他的孤立主義路線未必有利於台灣國際空間的擴展，他一貫堅持的保護主義讓台灣更難打開美國市場。他之前任用的國務卿龐培奧、貿易代表萊特希澤都有機會班師回朝。他「台灣牌」打法會與拜登不同，也會充滿變數和風險。川普是美國特殊時代的特殊產物，很難用過往的歷史去理解他，川普若當選美國總統對台灣來說禍福難料，所以台灣要開始準備好好研究「川普學」了。

（作者為自由撰稿人）

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