最近，網上流傳著一段視頻。畫面中，全球晶片巨頭英偉達CEO黃仁勳身穿東北花馬甲，手裡轉著大手絹，看起來心情不錯。譚主瞭解到，黃仁勳在15日、17日和19日，參加了英偉達北京、上海和深圳辦公室的年會，那段視頻就拍攝於上海。1月20日，黃仁勳已經離開大陸，飛赴台北。加上台灣的行程，黃仁勳此次訪華至少有一周時間。

黃仁勳上次來到中國大陸，還要追溯到2019年。作為英偉達的掌舵人，他這次來華又有何考量？

譚主注意到，在黃仁勳來華之前，美國媒體披露了一個關鍵信息，英偉達在中國遇到新困境，中國客戶不想要它的「降級」晶片。

美媒提到，中國的不少雲計算公司都減少了對英偉達的晶片訂單，並轉而購買華為等本土企業開發的晶片。

要理解這種變化，可以從英偉達在去年12月末專門針對中國市場推出的RTX4090 D顯卡說起。這款「合規版」的RTX4090 D顯卡，本質上是英偉達在已經發售了一年多的RTX 4090顯卡基礎上，調整降級後的版本。

去年10月17日，美國商務部在原本的規則上繼續加碼，又發佈了兩份半導體管控文件，引入了「全部運算性能」（TPP）和「性能密度」（PD）兩個指標，進一步卡死了美國企業對華的半導體出口。

這項禁令，不光精準打擊了英偉達出售給中國的晶片，就連通常用在遊戲領域的RTX4090顯卡，都由於指標超標，意外「躺槍」。

事實上，美國政府為了限制中國在人工智能領域的發展，從幾年前就開始限制英偉達的對華出口。

2022年10月7日，美國商務部突然出台了新的出口管制規定，要求所有「高性能半導體」都不得出口到中國。受此影響，英偉達王牌晶片A100和H100在中國市場上的銷路被切斷了。

為了不喪失中國市場，英偉達搞出了性能縮水、但符合規定的替代型號A800和H800，特供中國。

然而，隨著上面提到的兩份新文件出台，連A800和H800也成了不得對華出口的「次高性能產品」。不得已，在新禁令出口後的一個月，就有消息稱英偉達將推出H20、L20和L2等多款定製版的「二次降級」晶片，並向中國市場出口。

可以預見的是，英偉達與美國政府之間的「貓鼠遊戲」，未來恐怕還會繼續進行下去。

應該說，美國政府之所以一而再，再而三地收緊對華出口的標準，其根本目的，就是憑借自己在晶片領域的優勢，限制中國企業所能獲得的算力，進而降低中國企業訓練AI的效率，並最終在人工智能領域確立對中國的技術領先。

由於美國監管部門強調，自己將根據晶片行業發展的最新動向，隨時調整對華出口管制政策。到了現在，更是連遊戲顯卡都已經納入制裁範圍。

因此不少中國公司都認為，與英偉達的合作已經摸到了天花板。

從這個角度上來說，選在這個時間來華，體現出的是黃仁勳對於可能失去中國市場的擔憂。

英偉達晶片在中國市場所遭受的冷遇，在其營收上體現的最直接。與2022財年對比，英偉達2023財年在中國的營收同比下降了18.4%。

這一點，黃仁勳也十分清楚。

作為晶片和人工智能領域的專業人士，黃仁勳最近多次指出，中國在美國科技產業的全球市場中是不能被取代的，美國政府出台的種種限制，只會對美國企業造成巨大損害，並進一步加強中國在半導體領域獨立自主的決心。

有分析機構指出，如果美國繼續強硬執行當前政策，未來五年英偉達一些產品的佔有率，恐怕將下跌高達30%。

實際上，英偉達的焦慮，絕不止失去中國市場本身這麼簡單。

就在黃仁勳來華的幾乎同一時間，OpenAI首席執行官正在與全球投資者洽談，開始籌劃自己製造晶片。如今，人工智能公司自己造晶片正在成為一種趨勢，這對英偉達這樣的公司來說，可以說是很大打擊。

主要問題在於，在人工智能算法的開發過程中，總是會遇到各種各樣的難題，當這些難題和數據反饋給英偉達時，英偉達才能對症下藥，有針對性地改進自己的下一代產品。

正是這些附加價值，讓晶片公司和人工智能公司形成了互利共生關係。所以英偉達不能失去中國市場，不單單是為了銷售額，還有這些無法用銷售數字來統計的價值。

中國的人工智能水平增長非常迅速，並且和美國一樣，是被世界公認走在最前列的國家，英偉達深知其中的利害。失去中國的市場和數據，對於英偉達而言無異於腹背受敵。

美國政府一直以為，自己站在晶片產業鏈的頂端，就可以在晶片產業鏈上隨手抹殺別國的發展權利，但透過黃仁勳的焦慮，我們應該更新一下認識，掌握尖端技術並不意味著掌握在這個領域的最大話語權。

（本文來源：央視新媒體《玉天譚淵》，授權中時新聞網刊登）

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