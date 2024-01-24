21日，還未從瑙魯「突襲式斷交」中緩過神來、驚魂未定的民進黨當局，又迎來一個晴天霹靂。外媒報導指出，太平洋島國圖瓦魯駐台代表受訪時表示，該國1月26日大選後，可能會效仿瑙魯與台灣斷交。

瑙魯是2016年以來與民進黨當局「分手」的第十個「邦交國」。台灣官員指出，「瑙魯可能是第一張多米諾骨牌。」

●誰會是下一張多米諾骨牌

種種跡象顯示，瑙魯「斷交」可能首先在同為太平洋島國的圖瓦魯引發骨牌效應。

中國社科院台研所副研究員劉匡宇向譚主分析稱，圖瓦魯是瑙魯鄰國，與瑙魯類似，受氣候變遷和海平面上升等因素影響較大，需要更多與中國在氣候領域推動多邊合作。

值得注意的是，在2019年的選舉中，圖瓦魯「親台派」前任總理埃內萊索波阿加落敗，被視為會和台灣當局「斷交」的候選人、現任總理納塔諾勝選，就已是風向轉變的開始。

在圖瓦魯之後，又一張骨牌還可能是中美洲國家危地馬拉。

在幾天前，危地馬拉12年來第一位左翼總統阿雷瓦洛正式宣誓就職。去年競選期間，阿雷瓦洛就公開發表「當選後將會承認一個中國原則，同中國建交」的言論，被外界視為危地馬拉可能與台「斷交」的「明示」。

更能說明問題的是該國民意的期待。危地馬拉記協主席拜倫•巴雷拉此前在接受大陸中央廣播電視總台專訪時表示，危地馬拉社會各界對同中國建交抱有很大興趣。

這些「徵兆」和表態令民進黨當局如坐針氈，卻束手無策。

●以私利相交，利盡則散

長期研究台灣對外關係的島內學者告訴譚主，面對搖搖欲倒的多米諾骨牌，不承認一個中國原則的民進黨當局只能靠「金援外交」飲鴆止渴。

譚主搜索發現，英國《衛報》曾引述維基解密的信息指出，台灣之前每月向瑙魯政府的部長及議員們各支付數千美元的「津貼」，以換取「邦交國」的維持。香港星島環球網還爆料，民進黨當局2018年曾以多個項目的形式向「邦交國」巴拉圭援助3.5億美元，但巴拉圭一家電視台調查發現，5年過去，最引人注目的項目「台巴科技大學」還是荒地一片。

事實證明，靠金錢阻止不了多米諾骨牌的接連倒下。島內學者告訴譚主，私利相交形成的紐帶非常脆弱，利盡則散。

因為這些錢流入的是少數政客的腰包，除了助長有關國家官員腐敗、搞亂有關國家，並沒有真正惠及其國家的發展和人民的福祉。而「撒錢不均」也易造成相互攀比、心理不平、一拍兩散。更重要的是，世界上有些東西是金錢買不到的。真正為民著想的政府和政客就不可能被民進黨當局收買。

島內輿論進一步分析指出，瑙魯此時選擇與台「斷交」，顯示邦交國對賴清德上台後，民進黨在「台獨」邪路上越走越遠感到擔憂。

這些邦交國心知肚明，若與這位「台獨工作者」同流合污，雖能分到點蠅頭小利，但在中國大陸堅決打擊「台獨」、美國不支持「台獨」的大勢下，前路只會越走越窄、甚至惹火上身，不如早早割席。

●以民心相交，方成其久遠

瑙魯是民進黨當局上台後第十個與台「斷交」的國家。骨牌接連倒下一次次證明，在一個中國原則基礎上與中國攜手發展、造福人民，已經是民心所向、大勢所趨。

譚主看到，瑙魯政府宣佈其決定後，該國社會各界充滿了對美好未來的期待。瑙魯外交及貿易部部長萊昂內爾‧安吉米亞接受大陸中央廣播電視總台記者獨家專訪時表示，「我們瞭解自身的發展需求，中國的發展將可以持續帶動瑙魯的發展」。

瑙魯人民的期待源於他們看到了其他國家同中國之間的合作共贏。

同為太平洋島國，多個鄰國的重大工業生產項目、基礎設施和民生工程建設得到中國的支持和幫助。近年來，中國通過共建「一帶一路」倡議同斐濟、瓦努阿圖等國展開合作，為太平洋島國樹立了很好的樣板，為島國落實《藍色太平洋2050戰略》帶來重大機遇。

在中南美洲和加勒比海地區，建交後，巴拿馬與中國在貿易、投資、民航、基建等領域合作取得了一系列成果；薩爾瓦多多個中國承建的項目落地、建設、竣工，帶動當地就業和經濟增長；洪都拉斯與中國的自由貿易協議談判已經啟動，在第六屆中國國際進口博覽會上，多家洪都拉斯企業斬獲頗豐……

具體到瑙魯自身的發展需求，劉匡宇作了如下分析。瑙魯國家體量較小，經濟結構單一，對資源環境高度敏感，對國際合作需求度高。

中瑙建交，可以提供瑙魯人民需要的長遠發展機遇和戰略空間。中瑙雙方可以在港口基建、深海採礦、太陽能光電等領域深度合作，幫助瑙魯更好應對發展和轉型挑戰。

中瑙建交後，可以在國際社會攜手應對氣候變化及海洋環境等問題。作為太平洋島國，瑙魯政府及人民高度關切氣候、海洋等可持續發展議題，反對日本向太平洋濫排核污水。毫無疑問，中方是瑙方應對這些關切的堅定支持力量。

譚主想說，台灣不惜花費巨額金援和資源勉強維持的「邦交」體系正在崩塌。瑙魯無預警與台「斷交」，顯示多米諾骨牌倒下的速度正在加快。如果民進黨當局不知悔改、一意孤行，邦交國離歸零不遠了！

（本文來源：中央廣電總台新媒體《日月譚天》，授權中時新聞網刊登）

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