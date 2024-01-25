我總統大選由賴清德與蕭美琴順利當選總統與副總統。1月24日當天先後有美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團來台，與美國「約翰芬恩」號驅逐艦穿越台灣海峽，後者引發共軍東部戰區組織兵力共機18架次、共艦6艘次對美艦由北往南嚴密跟監與警戒，此舉引發國內高度關注。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）1月22日公布與台灣國防安全研究院合作，於去年11月28日到12月15日，調查對象包括52名美國專家及35名台灣專家，主題是海峽兩岸在台灣大選後的可能動態。大約有67％的美國專家及57％的台灣專家認為，2024年有可能發生台海危機。多數美國和台灣學者都認為，一個類似1995-96年中國大陸在台灣周邊舉行大規模軍事演習的台海危機，有可能在今年發生。但目前中國還不具備有效執行武力侵台行動的能力，不過未來5年，有可能對台灣進行隔離或封鎖的行動。

首先，我外交部於1月24日稱美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）二位共同主席，包括共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員及民主黨貝拉（Ami Bera）眾議員偕重要幕僚一行5人，於1月24日至26日率團來台訪問。

其中貝拉眾議員曾於去（2023）年4月6日參與美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）率團抵台訪問，共機當天與次日僅少數在台灣周邊海空域活動者。

其次，美海軍「約翰芬恩號」（USS John Finn , DDG-113）第63艘勃克級導彈驅逐艦，2017年服役、9217噸，該型艦具有防空、反潛作戰、水面作戰以及對陸打擊行動能力者。依據美國第七艦隊新聞處發佈消息稱，美國「約翰芬恩」號驅逐艦穿越台灣海峽，是根據國際法適用航行和飛越自由的海域上完成穿越台灣海峽的計劃。

我國防部當晚22時30分發布新聞稿證實，美艦乙艘由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。隨後，大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，「1月24日美驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。近期，美軍頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

從我國防部於1月25日早上9時許公布，共軍於24日計有共機15架次在當面台灣海峽中線以西，其中1架在浙江溫州以東逾越台灣海峽中線北段約在台灣基隆以北約91浬；另3架在福建大埕灣以南之台灣西南空域，距離我鵝鑾鼻約103浬等空域，進行低強度、空中多段、多批、不同機型之空海監視、戰巡、警戒美艦等任務。另共艦6艘次，其中有1至2艘共艦將對美艦在台灣海峽南行期間進行跟監任務。

最後，媒體報導，1月22日下午，一架美國空軍RC-135電偵機行經台灣北部空域進行電偵任務時，與飛返台灣的民航機在彭佳嶼北面的B591航路上以目視距離交會。隨後，1月24日我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」再次揭露美空軍RC-135V在台灣屏東以西外海巡邏。依據前者機型與任務特性，推斷做為美海軍「約翰芬恩號」導彈驅逐艦由台灣海峽由北而南，前後在台灣北部空域及台灣海峽中線南口處，提供戰場情報支援外，並針對共軍當面沿海陸海空各類型雷達進行電子參數截收任務。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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