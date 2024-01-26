台北寧夏夜市觀光協會頂住綠營攻擊的壓力，如期舉行「科目三舞蹈競賽」，並順利選出3位優勝者。有趣的是，競賽者大都自行加入了不同的表演元素，如下馬、側手翻和機械舞等，經過創新，已和科目三舞步有了明顯不同，綠營「舞統台灣」的憂慮想太多了。

舞統台灣 多慮了

寧夏夜市觀光協會是台灣第一個法人化管理組織，頗具行銷創意。夜市裡多家小攤曾獲得米其林指南必比登推薦或是米其林指南入選餐廳。為吸引年輕客層，曾舉辦南韓天團Super Junior的〈Sorry Sorry〉、PSY大叔的〈江南Style〉以及日本Piko太郎的〈Pen Pineapple〉等競賽。舉辦這些日、韓流行歌曲舞蹈比賽都沒問題，為什麼〈科目三〉卻引發綠營如此激烈的反應？

其實，像〈科目三〉這類流行文化現象通常來得急、去得快，如果綠營人士不那麼在意、不刻意要抵制，相信過不了多久就會褪流行。2012年南韓PSY大叔的〈江南Style〉影片曾在網路上創下超過20億次點擊率，火爆全球，如今還有多少人會唱跳這首舞曲？民進黨政治人物帶頭禁止，反倒拉抬了聲勢，讓〈科目三〉更受矚目，這恐怕與綠營要求它銷聲匿跡的期望背道而馳了。

更值得關注的是，除了〈科目三〉引發親綠陣營抗議不斷，還有多位民進黨政治人物公開要求禁用抖音（TikTok）、小紅書，因為他們認為，民進黨2024選得不夠理想，是因為抖音、小紅書等源自大陸的社群媒體平台不斷洗腦，讓台灣年輕人轉向，不再支持民進黨，才會造成選舉結果不佳。

民進黨選後抓戰犯，外人不能置喙，但把責任指向抖音、小紅書，是找錯對象，更是對言論自由的侵犯，應受公評。抖音雖受歡迎，但台灣用戶520萬，遠不及活躍用戶高達2100萬戶的Line，且Line在台灣每天傳播的訊息就高達10億則，數量驚人，臉書則有2300萬用戶。

根據政治大學一份調查，7成受訪者表示透過臉書以及Line接收政治資訊、6成YouTube、4成PTT，透過抖音的人僅12%，遠不及Line和臉書；更何況，調查顯示，抖音的政治類內容比例不到1%。其實從民眾本身的經驗也知道，論到政治議題的滲透率，Line的影響力比抖音要大得多，試問：這次大選期間，大部分民眾是從Line還是抖音接觸到更多政治訊息？如果抖音有政治洗腦，那Line或是臉書豈不更嚴重？

信賴台灣 怕什麼

另一個令人擔心的事情是，有人主張應調查台灣有多少與抖音合作的廠商，並深入了解這些廠商的背景、營業性質及營業金額與金流等。言下之意，是要政府以調查之名行恫嚇之實，讓業者或youtuber不敢與抖音合作，這確實是狠招。

抖音提供了新的行銷與獲利模式，經營者可以用內容換流量，再用流量獲利。民眾黨即將正式上任的不分區立委、戰國策集團創辦人吳春成透露，目前台灣約有一百多家廠商與抖音合作，在抖音平台上營業的廠商與網紅更多，傳出台灣抖音網紅年收入可達千萬。禁用抖音茲事體大且會得罪年輕族群，才會有人想拿抖音平台上的台灣電商或是網紅開刀，祭出政府的「關切」、「查稅」斷這些人的後路，以儆效尤。

民進黨如果真這麼做就是走火入魔。政府應該幫助人民營生，而不是跟人民的生計過不去。抖音做為一個流量和效率都高的社群平台，民眾除了得到娛樂、資訊、成為網路社群的一分子之外，還可以行銷賺錢，只要合法、取財有道，政府應該樂見其成，怎麼會想破壞、攔阻？這樣的政府真的關心、在乎人民的福祉嗎？

寧夏夜市觀光協會理事長林定國在科目三舞蹈競賽上強調，「請相信自己，我們是台灣的夜市！」一個夜市如此自信，賴清德即將領導的政府卻如此怯懦？信賴台灣的前提是相信台灣，相信台灣人有足夠的智慧可以在各種社群平台上選擇合適的資訊，豐富生活、創造商機。