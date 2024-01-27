今年是全球的「選舉大年」，將有超過50個國家和地區舉行大選。台灣「二合一」選舉剛剛塵埃落定，今年最受矚目的美國總統大選的序幕又徐徐拉開。前總統川普儘管深陷刑事指控的泥淖，參選資格更是懸而未決，但其在黨內的支持率遙遙領先，初選連下兩城，迫使德桑提斯退選便是明證。在全美範圍內，川普與現任總統拜登的支持率也是不相上下。老實說，川普梅開二度並非不可能。

在科羅拉多州最高法院和緬因州州務卿先後決定取消川普的初選資格後，美國聯邦最高法院如何處理川普的上訴無疑是當前最大的看點。根據大陸美國問題專家孟維瞻的分析，儘管最高法院中保守派大法官多達6名，且其中3人為川普任總統期間任命，但這些大法官不一定偏袒川普。與此同時，駁回川普上訴的政治風險太大，因此「或許聯邦最高法院最好的辦法就是拖延，因為根據程序，在作出最終裁決前，川普的名字仍將自動出現在選票上。」

另外，如果發生川普東山再起與鋃鐺入獄同時出現的魔幻一幕，考慮到現實政治因素，美國的司法當局不太可能在他當選之前就貿然抓其入獄服刑，「最終的妥協結果很可能是先判緩刑然後等他卸任之後再去服刑」。

在民調方面，根據路透／益普索（Reuters／Ipsos）最近發布的數據，49%自我認同為共和黨人的受訪者支持川普。同一機構自去年8月以來進行的多數調查都顯示，川普獲得了近半數共和黨選民的支持。海莉、德桑提斯等主要黨內競爭對手的支持率則剛剛超過10%。在全國範圍內，川普與拜登的支持率都在35%左右，當然也有近1/3的受訪者對兩人都沒有好感。如果一定要在川普和拜登之間做出選擇，兩位候選人的支持率均為48%。

贏得近半數共和黨選民青睞的川普在今年11月擊敗拜登，並非天方夜譚。路透社在去年12月分析了川普可能梅開二度的4個理由。首先，許多美國選民對經濟形勢不滿意，認為工資跟不上食品雜貨、汽車、房屋、兒童和老年人護理等必要商品/服務的成本。其次，不少白人選民對一個日益多元化和崇尚文化進步的美國感到擔憂；再次，多數共和黨支持者對川普2020年敗選和隨後遭受刑事指控至今耿耿於懷；最後，無論是旨在創造就業的國內政策還是介入烏克蘭戰爭的對外政策，拜登的重大決策都引發了選民的爭議。事實上，早在2022年，川普就曾發布過一則題為《一個衰落的國度》的競選宣傳片，360度無死角地唱衰拜登治下的美國，對美國的衰落和失敗感到痛心疾首，從而精確命中支持者的痛點。

雖然川普重返白宮還在未定之天，但足以誘發國際社會對川普當政時期「美國優先」的痛苦回憶。一位歐盟官員日前就透露，川普曾於2020年私下警告歐盟委員會主席馮德萊恩，如果歐洲受到攻擊，美國將永遠不會提供幫助。川普對此不置可否，同時再次指責盟友只想著「剝削美國」。無怪乎有美國智庫聲稱今年的美國大選將成為全球最大風險。一旦川普真的捲土重來，加上民進黨總統大選三連勝，中美關係和台海局勢將不容樂觀，兩岸都要繫好安全帶。