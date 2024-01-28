「藍綠爭相討好」這齣戲演夠了，柯文哲應見好就收，回到在野黨監督執政黨的天職，拒絕支持游錫堃。

誠然，大部分柯粉是淺綠，天然獨，但這並不意味著「綠白合」有正當性。柯黨不能用「不是小綠就是小藍」的思維混跡江湖，而是要用「討好執政黨或有條件與在野黨合作」的思維做決策。

為求自主性，當然可以拒絕做小藍，但「韓國瑜的立法院」是柯黨可以施加影響力的領域，唯有將黨政分離看待，身為在野黨的柯黨才有活路。相反地，作「小綠」就是執政黨鷹犬，自尋死路。

柯黨若甘心做執政黨鷹犬，那國民黨真是開心透了，笑納可觀的柯黨支持者回流藍營。民進黨更開心了，又一個「時力」可供吞食。

時代力量的團滅，早有跡可循，主要還是路線問題出現不可調和的矛盾。到底是做小綠才能活，還是不做小綠才能活？答案已經出來了。在台獨意識形態裡討口飯吃，終究只是暫時性偷到了一點綠營基本盤，等到發覺不對勁，想走自己的路，才知道早已無路可走。

執政黨滿手資源，對在野黨而言卻都是毒藥。監督不能靠飲鴆止渴，以揭弊作為生存要件之一的柯黨，若拿了當權者好處誰信你還能揭弊？拿人手短，吃人嘴軟，是千古不移之真理。

偶而演一下「炙手可熱」戲碼可能免不了，但演多了選民會看膩。白營無需認為藍營吃定你必須「藍白合」，藍營真正恐懼的是「白打綠最有效」這種社會認知，站在這高度上看事情，小黨才能維持自主，累積自信。

中國人談「道」與「術」，道就是理念，術就是策略，若無「道」，「術」就只是炒短線，沒有「術」只有「道」也走不長。在民主制度裡，選民都能理解的「道」，即「在野黨監督執政黨」，就算要策略性調整監督方法，也不能違背此「道」。

截至目前為止，柯文哲給人的印象，就是有術而無道，若讓游錫堃續任立法院長，那我們就可蓋棺論定柯黨不過是執政黨鷹犬，無道之黨，死不足惜。

柯黨之內，困在「不是小綠就小藍」思維裡的黨員，都是庸才，甚至是毀黨之人。不能靠當權者豢養以求苟活，有這種堅持的人才是黨寶。我們選民沒啥興致了解誰是毀黨之人，反正帳都算在柯文哲頭上就好。

白營再恨藍營，最多也只能允許自己全體棄投，而不是拉綠打藍，逞一時之快，或圖一時之利。你黨毀滅並不足惜，但年輕人會因此對時局徹底絕望，只好回頭適應綠色獨裁與貪腐，並真信了「民主即無廉恥」，那就不太妙了。（作者為專欄作家）

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