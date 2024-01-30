川普在初選中連續呈現出壓倒性優勢，德桑蒂斯退選並轉而力挺川普，這些使得「川普現象」在美國，已經不僅僅是在共和黨內選舉中的勢不可當，而且已經提前進入今年11月的大選議程，人們關注的是，他有多大可能力克拜登而捲土重來？ 當然可能有更多的人已經在思考「川普現象」的背景、原因，以及他的「強勢回歸」與美國內外的社會矛盾、與世界百年不遇大變局的直接關聯性。

無論川普是否真能重返白宮，他所代表的約佔美國選民半數左右的堅定支援者們的綜合內外訴求，是任何人——無論是共和黨或民主黨的當選者都不能不面對的。 因此，可以說，「川普現象」已經在今天美國，具有比拜登主義更具現實感的政治標誌性特徵。 這是我們必須做出準確解讀及回應的。

目前川普的對手，一個是黨內的海莉，一個是黨外的拜登，海莉的優點是年輕，可是，川普的「老」似乎已經被拜登的「衰老」所抵消，反而顯出了川普的活力。而對於今天多數的美國人來說，可能還沒有做好這樣的準備：在面對一位並無作為的印度裔女性副總統的同時，還要再接受一位並不熟悉的印度裔女總統。海莉在剛結束的新罕布夏州黨內初選中的失敗也證明，即使她投入了大量資源，強化對川普的批評力度，稱「不應以共和黨的混亂修理拜登的混亂」，把自己塑造成一個時代變革、團結多數的代表，且是在這個她最有可能贏下的州，也難以抵擋川普而以失敗告終。

和拜登相比，川普也佔有明顯的優勢。首先，今天美國所面對的諸多內外壓力和課題，好像都是在呼喚川普這種政治性格的人物再次出山。八年前川普上台時，美國是處在一個「呼喚變革」的時代，所以川普應運而生。 四年前，當時美國面對著疫情的壓力，內外動盪加劇，當時美國人的要求是「以穩製亂」，川普就被選下了台。而今天很明顯，經過拜登四年幾乎「無為而治」的內外操作，使得美國出現了一個短期性輪迴，美國人又在希望「以變應變」，而不是拜登的「以不變應萬變」了。在這個時候，川普務實而非教條的政治性格，有魄力而非死板僵化的執政手段，雖具有「自私精明而不高明」但大膽作為的商人本色的形象，比拜登既「不精明也不高明」且墨守成規的清談家形象，似乎更讓美國人受用。此外，川普雖強勢但確實沒有引爆過戰爭，和拜登時期操縱俄烏戰事但騎虎難下、遭遇巴以衝突但又無力管控的尷尬也形成了鮮明對比，改變了很多人，特別是年輕人的投票意向。

百年不遇且不斷加劇的美國內外變局，呼喚一個不那麼受意識形態束縛、有一定應變靈活性和能動性，而且確實有些革故鼎新魄力的人，而拜登明顯缺乏這樣的素質。儘管拜登在新罕布夏州的初選獲勝，但這也只具有象徵意義，尚未展現他的真正實力。至於司法上的一些糾紛，已經成了川普營造自己「受害者形象」的政治籌碼，越被追究，川普的民意支持率反而越高。而且，無論八年前還是四年前的選舉時，川普的實際投票支持率都高於他的「民調支持率」5%至10%左右，而最近這一段時間的民調中，川普幾乎一直在各項民調中都領先拜登，而且不是一兩個百分點，這都在形成一種「加速度」，推動著「川進拜退」，還不要說共和黨在國會的優勢等本來就已經客觀存在的事實。

很明顯，川普強勢的「捲土重來」，是今天百年不遇大變局，尤其是美國內外動盪加劇的一種表現。這就又提出了一個新問題：在談到「百年變局」時，人們一般從「發展中國家群體崛起」的角度觀察多一些，而對以美國為代表的發達國家群體的重大變化似乎關注不夠。今天的「川普現象」，使人們不得不面對美國以及發達國家群體的重大變局，英國的脫歐和「一年三相」、歐俄關係的大動盪和日本的派閥解散等，這些變局還會由於川普的強勢復歸出現許多新的變數，而這些也將是百年大變局中的標誌性特徵。我們需要從這樣一個時代的高度，來把握「川普現象」，並對它會形成的各種後續效應有所準備。

川普如果重返白宮，

將如何與中國相處？

我大胆預測，如果川普真的重返白宮，他將會把「對華政策」即中美關係作為整個對外政策的首要課題。這一方面是由於中美關係本來就是今後50年世界上最重要的事情。而且，對於美國而言，出於它的立國之本是霸權，而今天霸權的衰弱帶來的霸權主觀焦慮和客觀困境，都使得美國對於所有它認為有損其霸權的要素都過度敏感。儘管美國對中國的認知很多是錯誤的，把本來是「合作夥伴」的雙邊關係定位為「對抗型競爭關係」，類似一種「假想敵狂想症」，但從它維護霸權，維護既有的世界優勢地位的基本出發點來看，現在美國的執政者，幾乎都要把對華政策放在首位。

但川普如果重返白宮，除了會繼續上述美國執政者對中國的「對抗型思維」，可能還要面對兩方面的壓力。一是目前拜登政府與中國之間正在走向「止跌企穩」、美國政商各界很多人都在緩和中美關係的道路上或快或慢地行走，川普不能不考慮這個現實走勢，也不願意放棄這裡的好處。二是川普是經歷過中美關係跌宕起伏各種經驗教訓的，四年前他的下台，和遭遇疫情、進退失據的莽撞和草率，未能很好處理中美糾紛關係很大，他務實的性格，應該有起碼的「吃一塹長一智」、「識時務者為俊傑」的智慧。他知道，自己執政，很可能是「成也中國，敗也中國」，他應該會比四年前更小心行事。

川普1月20日接受福克斯新聞採訪時，就拒絕承諾協防台灣。他表示，就台灣防禦問題公開表態，將使他在對華談判中處於「非常不利的地位」。 他同時還抱怨台灣在全球半導體供應鏈中佔據主導地位。他說：「台灣確實搶走了我們所有的晶片生意......他們搶走了我們的生意。我們本應阻止他們。 我們本應向他們徵稅。「可見，川普已經在未雨綢繆地考慮調整對華政策了。

川普如果復出，他可能不一定馬上針對中美關係做大動作，他可能會採取「先清理週邊」的做法，比如，他可能先從改善美俄關係做起。他已經放出話來，要在24小時結束俄烏戰爭，他可能會採取部分犧牲烏克蘭的利益，也不會太顧及歐洲盟友的訴求，而把現在完全對抗的美俄關係拉回到緩和的方向。儘管在今天美俄結構性矛盾中，川普能有多大作為，還需要觀察，但在氛圍上緩和美俄的對抗性關係，是有可能的，也是所有人樂見的。這也符合中國的利益和我們的訴求，但這對於中美俄關係來說，無疑是一個很重要的變數。第二，他也可能在現在處於緊張狀態的朝鮮半島問題上做一些緩和姿態，來延續他2018年時的一些做法。這樣既有利於緩解美國面對的多重外部壓力，也符合川普自己吹噓的「和平總統」形象。當然也可以緩和中美關係。在目前俄朝走近的背景下，川普這個「雙緩和」對中美關係會形成怎樣的效果，值得關注。

同時，他可能不會放棄現在拜登已經營造起來的美日韓準軍事同盟關係，因為這裡還有日韓兩國本身的訴求因素在內，但是，他可能會伴隨上述緩和動作，略減少一些現在與日韓之間的互動，包括印太同盟等問題的處理，這可能和川普一以貫之的輕視盟友的單邊構想有關。至於其他涉及北約等乃至包括聯合國、氣候變化、伊核協定等可能都會有些具有「川普特色」的新變數，都會涉及與中國之間的互動。

目前川普在競選中，他想的最多的可能是兩件事，一是怎麼樣能夠戰勝拜登而當選，二是怎麼樣能夠和中國相處，不要重蹈當年敗選的覆轍。和中國之間「談價錢」的事，他絕對不會比拜登手軟。但是在意識形態等方面，他可能會比拜登有彈性。他會更加強和中國在經貿科技領域的競爭性博弈關係。但同時，他可能會和中國之間在政治話題，包括台灣、南海、半島等問題適當採取緩和措施，甚至採取一些利益交換的方式來達成他的目的。另外，四年前香港問題也曾是川普與中國鬧彆扭的一個由頭，目前香港已經「由亂及治」，川普會怎樣用這張牌？對此，我們也應該有所準備。

中國的對美政策是一以貫之，穩定、成熟的，我們和川普打過交道，和拜登也正在打交道，無論是哪個黨，採取或硬或軟的哪一種政策，我們都會本著相互尊重、和平共處和合作共贏三大原則構建正確的「中美相處之道」。 「似曾相識燕歸來」，我們現在可能特別要總結、記取當年和川普打交道的成功經驗和負面教訓，並根據幾年來的綜合變化，不斷豐富中美關係的宏大實踐。

（作者為深圳廣電集團時事評論員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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