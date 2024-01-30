媒體報導南沙太平島碼頭浚深擴建工程業已於日前通過驗收，現正由海巡署規劃啟用典禮中。而迄今仍未踏上太平島國土的蔡英文總統，是否會利用主持啟用典禮的機會，於卸任前親赴太平島視察慰問島上的海巡與國軍官兵，並進行主權宣示，就成為媒體關注的焦點。筆者認為，基於三大理由，蔡英文總統應該利用此次機會前往太平島。

第一，維持自2000年政黨輪替後，歷任總統都曾前往太平島視察的慣例。在2000年首次政黨輪替後，不論是民進黨陳水扁總統或國民黨馬英九總統，都曾以中華民國國家元首的身分，分別於2008年2月2日與2016年1月28日，前往太平島視察，並已形成慣例，更成為我國對太平島和南海最重要的主權宣示象徵。

蔡英文總統若利用此次機會，於卸任前親赴太平島，不僅可讓此一慣例延續，彰顯我國對太平島與南海的主權主張；還是在2016年7月12日南海仲裁案宣布、將太平島矮化為礁後，中華民國總統首次踏上太平島，更是別具意義。

由於南海仲裁案的結果公布後，蔡英文政府就已經宣布「絕不接受，也主張此仲裁判斷對中華民國不具法律拘束力」，還重申「南海諸島及其相關海域主權屬於中華民國所有」。因此蔡英文總統若前往太平島視察，甚至再次公開表達不接受南海仲裁案的結果，其實符合蔡政府先前的立場，並非提出新主張或採取新的動作，我方不必過度擔心。

第二，避免兩岸的緊張情勢惡化。事實上，在蔡英文總統於2016年1月13日的大選中勝出後，中共就非常擔心民進黨政府是否會調整、甚至放棄中華民國對南海的主權主張，並將前述舉動與「法理台獨」進行連結。

例如曾任中共人民大學美國研究中心主任、中共國務院參事的時殷弘，就在2016年4月公開表示，「北京在意的是，蔡英文上台後是否幫助美國、東南亞國家一起削弱大陸南海主權，甚至放棄台灣政府過去宣稱的「11段線」（U形線）主張」。時殷弘甚至直指：「放棄南海主權做法，可能被視為是法理台獨的連結，北京反應會很強烈，也會有一定的反制措施」。而時任中共外交部直屬之中國國際問題研究院副院長的郭憲綱也強調，「如果放棄11段線，是希望削弱台灣與大陸連結，當然就可認定是間接在搞台獨」。

因此，若蔡英文總統拒絕於卸任前親赴太平島視察，導致中華民國總統於任內踏上太平島的慣例中斷，還是發生在2016年7月12日南海仲裁案宣布、將太平島矮化為礁後；不僅形同我方對太平島與南海的主權主張嚴重倒退，還會讓北京懷疑民進黨政府有可能調整或放棄對太平島和南海的主權主張，對本已高度緊張的兩岸關係造成惡劣的衝擊。

第三，有助於替繼任的賴清德總統拆除引信。在北京對賴清德總統當選人高度不信任，副總統當選人蕭美琴又被其認為高度親美的情況下，北京極可能對賴清德政府於5月20日就任後，是否會因為對台灣獨立的使命感與討好華府，進而調整、甚至放棄中華民國對南海的主權主張，感到高度憂心。北京甚至不排除會在5月20日賴清德總統就職前後，持續對台施加各種壓力，嘗試迫使賴清德政府在南海主權的問題上，做出比歷任中華民國政府內容更多、更清楚、更無迴旋空間的表態。

因此，若蔡英文總統利用此次機會，於卸任前親赴太平島視察，以具體的行動重申我方對「南海諸島及其相關海域」的主權；或許能創造出一個機會，讓賴清德總統當選人可透過對蔡總統的太平島之行表示肯定，並承諾就職後在南海主權問題上將「蔡規賴隨」；就可同時達到在南海主權問題上先表態，又避免讓外界覺得是在北京壓力下被迫低頭的效果。

此舉雖不能徹底化解北京在南海主權問題上對賴清德政府的疑慮，但仍有助於替繼任的賴清德總統拆除引信，並緩和緊張局勢。

不會對台美關係造成衝擊

最後，蔡英文總統於卸任前，利用主持碼頭浚深擴建工程完工啟用儀式的名義前往太平島視察，不僅名正言順，也符合既有的慣例，並未創造任何的新現狀或新模式。更重要的是，相較於中共與菲律賓近期環繞仁愛礁，所引發的連串海上過招，與越南在離太平島僅11公里的敦謙沙洲填海造陸並修建軍事設施；蔡總統前往太平島主持啟用儀式，雖具有高度的主權宣示意義，但在程度上仍然是恰如其分、不會特別強烈，不至於對美台關係與南海情勢造成太大的衝擊。

（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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