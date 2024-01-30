《紐約時報》在去年12月24日報導，印度、印尼、墨西哥、南非、美國和歐洲議會27個國家等，大約50國、逾20億人將在2024年參與選舉投票，這些國家合計約占世界經濟產出的60%。根據台灣過去的經驗來看，選舉期間是意識形態分裂最為嚴重的時刻，國內最精於算計的頭腦都用來籌謀政治利益，這個期間，經濟議題先放一邊，想要經濟情況變好，相對是較困難的。總體經濟發展有陰霾，2024年數位經濟多少會受到影響，該如何看待？

首先，我們審視一下現況。全球數位匯流經濟發展5種漸層，依序為網路匯流／終端匯流／數位內容及應用服務匯流／新分流／新匯流。在5G網路的基礎下，近年來終端銷售成長遲滯已是眾所周知。新分流方面，根據中央社的報導，蘋果於1月19日開放預購其首款空間運算設備Apple Vision Pro，預購後須等待6到7周才能到貨，實際到貨時間落在3月中旬之後。根據蘋果分析師的預測，首周末Vision Pro 銷售一空，賣出約16萬至18萬台，但預購需求無法持續穩定增加，可能迅速滑落。看來，XR相關概念產品仍然未能成為主流。

新匯流方面，祖克伯的元宇宙受挫，此時，第3漸層中的AI應用服務順理成章成為重中之重，使得第2層的終端匯流與第4層的新分流均想與其攀親帶故，看是否能挽救頹勢。

近日，有個爆紅產品叫AI Pin ，便是第4層的一例，兩位前設計師因為挾著蘋果的光環，開創一家新公司叫Humane，AI Pin便是此公司所開發，號稱要「取代iPhone」的最新產品。Ai Pin最大亮點在於跳脫以往對手機的既定印象，並高度整合AI應用，以微投影取代傳統螢幕作為人機介面，將以定價699美元在3月於美國開賣。我的看法較不同，我認為它至多是一個新分流的產品，因其功能及意義上無法超脫現今的手機，利用投影來顯示，實在多此一舉。

轉頭我們來看看哪些終端層的公司都做了些什麼？

雲端作為引領數位經濟成長重要的一支，業已風光多年，使得微軟市值達到3兆美元，超過以數位匯流終端為主的蘋果公司（1月29日），這當然也可能造成一眾包括蘋果、三星等硬體公司的壓力。讀者可能好奇，雲端與終端各擅勝場，井水不犯河水，何壓力之有？

猶記得2011年我在某科技大廠的智庫服務，正是雲端運算作為新商業模式風起雲湧的時刻，當時我們研究的推演是，當頻寬夠大、雲端運算極大化的結果，就是未來消費者僅需要一個具有良好人機介面的螢幕或顯示器，就能享有各式形形色色的內容服務。而當如今人手一台智慧手機或筆電僅僅一塊螢幕，你覺得蘋果、三星手機還剩下什麼價值？這樣的解讀就可以說明2024數位科技的主軸便在於「新終端與雲端之戰」。那麼，終端有何底氣可以跟雲端叫板？自然是與當紅的AI應用相結合所產生的AI手機以及AI PC了。

現時，AI Phone仍然只是一個話題，但已有多款AI PC在才剛落幕的CES 2024消費性電子展中亮相。

Intel執行長季辛格在CES的CEO演說中，與CNBC記者針對AI議題的精彩訪談，算是以消費者的角度介紹AI PC與民眾為何需要AI PC了，市場當然樂觀其成。

媒體報導，季辛格在訪談中闡述AI邊緣運算（指在資料產生、收集的地點進行AI運算）的三大法則，分別為：一、經濟法則：當你購買AI PC之後，你就可以在本機進行AI推論運算，而不用再支付雲端運算的費用。二、物理法則：在本機進行AI推論運算不再需要將資料上傳到雲端，不但可以節省來回傳輸過程的網路流量，也可以縮短總處理的時間，讓AI程式反應更靈敏。三、屬地法則：由於資料不需要上傳到雲端，所以可以確保隱私不會外洩，進而提高資訊安全性。

（作 者為科技媒體專欄作家）