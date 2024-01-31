隨著新罕布什爾初選的結束，連下兩城的川普和壓倒性獲勝的拜登將在今年11月的大選中對陣對方的局面已經基本形成。這樣的情況是否意味著接下來幾個月的選戰將沒什麼看頭，大家可以直接跳過半年的時間，等川普和拜登的選戰白熱化時再來觀戰了呢？

其實並非如此。川普和拜登對美國對華政策影響已經十分有限。川普如果再上台，政策核心無非是繼續試圖縮小貿易逆差，通過關稅來應對一切——雖然華盛頓的官僚體系可能會迫使川普將貿易議題上的對華強硬外溢到其他他們認為同樣涉及美國國家安全的其他領域。而拜登這邊，隨著三年多來中美之間的斡旋、較量，一種雙方都傾向於追求和平與穩定，不願意起衝突又沒有足夠政治資本去大幅改善雙邊關係的平衡將得以延續。也就是說川普和拜登無論誰當選，其對中美關係的影響是基本可以預判的。

真正值得關注的是副總統的人選。拜登和川普無論誰當選，都會成為美國歷史上當選時年齡最大的總統。這也意味著在接下來的這一任期裡，總統因為健康原因而需要副總統頂上的可能性會比以往大幅增加。與此同時，哪怕拜登或川普當選後都沒有出健康上的影響他們執政的問題，無論誰當選，接下來的四年都將是他們的最後一個任期。副總統搭檔在這一任期結束之後自然而然會成為2028年總統大選的最有力的競爭者。對於這一副總統搭檔在潛在轉正後會採取何種對華政策，我們當前是無從知曉的。不過，接下來幾個月的助選活動中，我們將有機會做比較細緻的觀察。也就是說，短期政策看川普和拜登，中長期政策得看他們的副總統搭檔。

拜登的副總統搭檔已經明朗，但川普的搭檔會是誰呢？

從策略上來講，一個候選人往往會選擇一位能幫助其覆蓋自己無法覆蓋的選民群體的搭檔 —— 拜登作為白人男性在2020年選擇了少數族裔女性的賀錦麗作為搭檔，川普在2016年作為一個初出茅廬在社會議題上並不一貫保守的候選人選擇彭斯同樣也是為了獲得福音派選民的支持。按照這個邏輯，川普當前選擇黑利再合適不過了 ——他已經無需擔心保守派或者整個右翼基本盤不把票投給他，而從新罕布什爾的初選票來看，溫和的共和黨人或者獨立選民對川普仍然存在疑慮甚至反感，黑利則恰恰可以幫助川普吸引這一群體。

不過，川普的基本盤裡有不少人認為黑利已經背叛了MAGA運動，不再適合成為團隊的一員。川普自己也認為此次初選已經和黑利結下了樑子，並公開表態不再考慮黑利做搭檔。無論川普是否會為了讓自己能順利當選而反悔去選擇黑利，其他的潛在搭檔的可能性並沒有被排除。

川普身邊的參謀當前建議他選擇一位黑人或者一位女性搭檔。從川普在新罕布什爾勝選的集會活動來看，來自南卡的前不久才退選的Tim Scott認為自己是代表非裔的共和黨內的不二人選。而Nancy Mace和Elise Stefanik兩位議員也都早早做好了被川普看中的準備，並表示「黑利並非當前共和黨內唯一可以做川普搭檔的女性」。Stefanik更是在不同場合強調了她一直都是川普堅強的後盾、在國會最有力的盟友，也願意屆時在川普的內閣扮演任何角色（當然她最想當的是副總統，因為這是未來競選總統的最有力的跳板）。當前，共和黨內部也已經慢慢形成一種聲音，也即賀錦麗無論是在接下來因為拜登健康問題頂替拜登，還是作為副總統自然而然成為2028年共和黨必須要面對的競爭對手，共和黨都得對此有所準備。而讓川普選擇一位女性搭檔可以很好地抵消賀錦麗作為女性所帶來的一部分優勢。

不過，川普也可能不按套路出牌，認為自己贏拜登不是問題，最主要的是要選擇對自己忠誠的搭檔——德桑蒂斯這樣的人雖然在政策立場上與川普沒有明顯的差別，但是此次初選已經證明了德桑蒂斯對川普不忠誠，可能不值得考慮。而像拉馬斯瓦米這樣的在初選階段一直不斷在捧川普，退選之後又立即為川普背書，且又有成功企業家光環的個體，可能反倒會是川普青睞的對象——不過，拉馬斯瓦米如果在接下來過於張揚，風頭蓋過了川普，經常出現奪走川普聚光燈的情況的話，可能會讓川普反感。對川普而言，另一個檢驗忠誠的標誌是被考察的對象是否承認2020年大選的結果——不承認選舉結果的人才會被認為是忠誠的。這樣一來，能被選擇的個體便變得相對有限了。

總而言之，當前美國2024年的總統大選才剛剛拉開帷幕，雖然總統候選人已經相對明晰，但真正值得研究的反而是副總統搭檔的人選和他們的態度、政策，以及他們與搭檔、對手的互動。

好戲還在後頭。（作者為美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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