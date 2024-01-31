一個8席的民眾黨，從頭到尾，沒有一丁點是為台灣好。沒見過一個這樣自私的黨。只想要天下大亂，情勢大好。演了半天，也只會挑撥，最後自投黃珊珊。

民眾黨連到底要支持國民黨，還是要支持民進黨，都可以從1月13日演到1月31日。演的戲碼，叫做挾天子以令諸侯。或是擄人勒贖。

黃國昌先是提4個幼兒園等級的假改革，要求藍綠「寫考題」。還說寫了考題，才進一步考慮。

韓國瑜跟游錫堃來拜會民眾黨，民眾黨要求閉門會談。還說「閉門」不是密室協商，而是開大門走大路。不是指控別人密室？怎麼老是堅持這樣不可告人？

畢竟，佔人民的便宜，民眾黨可是前科累累，手段讓人嘖嘖稱奇的。把黨部寄生在立法院裡面這種事！台灣歷來麼多政黨，也只有民眾黨幹得出這樣佔老百姓便宜的事。

黃國昌還竟然假借「改革」之名，要求委員會的召委，由2名改為1名。內行人誰不知道，民眾黨真正的意圖，是想幹嘛？因為委員會設2名召委，小黨在立院才有空間。如果只設1名召委，委員會的召委，就會是多數黨，一黨全拿。

而如果未來，一個黨如果選上總統，又是立院多數黨，那就會變成一黨皇帝制。在野小黨將沒有任何權力。這樣的單一召委制，應該算是退步制吧。

民眾黨只8席，為什麼要搞這種東西？因為想永恆不懈的，向藍綠勒索權力。柯文哲黃國昌程度太差，但是心胸眼界又太窄。改變制度，只是拿來借刀殺人而已。

國民黨現在嘗到兩年來，整天幻想藍白合，全力扶持、護航民眾黨的苦果。但真正的苦果，還沒開始。民眾黨，就是國民用自身血肉黨養大的妖獸。這隻妖獸，會繼續不斷要脅國民黨，大口吞食國民黨的未來。以及人民的未來。（作者為作家）

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