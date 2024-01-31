新一屆立委2月1日就任，並將選出立法院正副院長。民眾黨宣布全黨支持黃珊珊競選院長，國民黨仍決定支持黨提名的韓國瑜和江啟臣，在民眾黨確實執行黨共識的前提下，把票投給黃珊珊，那麼民進黨將可決定立法院長究竟花落誰家。

如果民進黨51席立委仍決定票投自家提名的游錫堃搭蔡其昌，在泛藍聯盟有54票的情況下，最後當選的就會是「韓江配」；但如果民進黨寧願讓黃珊珊擔任立法院長，那綠營可以選擇全數把票投給黃珊珊，這樣韓江配就無法出線。

對民進黨來說，由向來被認為是友綠的黃珊珊掌管立法院，顯然比早已磨刀霍霍向綠營的韓江配更為有利，至少潛艦國造案、蔡英文論文案、光電弊案等，在立法院遭到泛藍逼宮的壓力會小些；反之，一旦韓國瑜當院長，恐怕不會在議事規則上給民進黨政府貼上保護膜，未來遭到清算的機率將會大增。

當然，身兼黨主黨及總統的賴清德也可「借力使力」，讓韓江配上場，以對付黨內貪腐，反正絕大多數的弊端都是發生在蔡英文任內，賴清德不便自己打貪，讓藍軍在立法院幫賴清德「清黨」，可以掃蕩過去8年累積的英系惡勢力。

因此，立院龍頭之爭，表面看似民進黨與民眾黨之間攤牌，深究來看，恐怕是民進黨派系鬥爭二部曲：如果賴清德要讓蔡英文及前朝當權派安全下莊，那就只好在立法院長一役暫時扮演「小白」，跟著民眾黨票投黃珊珊；如果想要報當年慘遭蔡英文修理的一箭之仇，就票投游昌配，保送韓江配，如此一來，賴清德即可望坐收黨內勢力大一統的成果。立院龍頭究竟是誰跟誰在玩梭哈，很快就可揭曉。