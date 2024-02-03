陸劇《繁花》熱播，其中令人印象深刻的，除導演王家衛的絕美鏡頭外，還有30年前大陸改革開放初期上海的蓬勃姿態。大陸近日發布《浦東新區綜合改革試點實施方案（2023-2027年）》，賦予上海浦東新區更大的改革自主權，支持其推進更深層次改革，更高水準開放。做為大陸經濟的風向標，上海新一輪改革開放將起到示範效應，但能否化解當前外資對大陸經濟開放的疑慮，浦東新區的試點非常重要。

浦東 對外開放風向標

浦東應是外商最集中的地方，也是對外開放的風向標。2013年大陸首個自由貿易試驗區在浦東成立，如今大陸已有21個自貿試驗區及海南自由貿易港，形成自貿區「雁陣」，可見浦東的先行性和示範意義。2021年大陸公布《關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》，浦東改革的戰略意義提升，這一次發布的《浦東方案》便是對3年前整體方案的進一步細化以及可操作化。

大陸仍面臨經濟復甦壓力，以上海為例，去年GDP增長5%，低於5.5%以上的預期目標，這也是上海連續第二年經濟增速未達標。大陸正值產業轉型期，部分產業正經歷轉型陣痛，而轉型效益尚未顯現。在全球投資低迷、地緣政治形勢複雜等因素下，大陸外資吸引能力也有所下降。2023年前3季，外商對大陸投資總額9199.7億元人民幣，比2022年下降了8.4%，如何提升外資吸引力，對大陸經濟復甦來說十分重要。

浦東與深圳一樣，具「改革先行者」地位，但角色卻不盡相同，深圳重在市場體制改革，浦東則更聚焦對外開放水準的提升。因此，《浦東方案》能否助浦東「繁花」再現，關鍵在於能否切實放寬市場准入限制、營造全球資本自由流動的環境，促進外資更快融入浦東發展格局。

首先是能否消除政策的不確定性。多年來，浦東是不少台商在大陸重要的投資地。對於外資而言，浦東的優勢是政策支持力度大、新產品新企業審批流程快。但也有外企表示，很多政策如同超市吸引顧客的「優惠券」，擔心優惠不知何時取消，也可能離開浦東優惠就消失了。因此，建立長期的、穩定的、可預期的吸引外資機制，是消除外商不安的重點。

特區 擴大範圍常態化

大陸近年強調從政策型開放到制度型開放的轉變，意在把「優惠券」機制化、常態化。《浦東方案》提出「推進規則、規制、管理、標準等制度型開放，實行更大程度的壓力測試」，「為全國制度型開放探索經驗」，便是要將過去「特區」針對外資的「特事特辦」變為更大範圍內、常規性的制度。

其次是能否允許外資進入更有吸引力的領域。《浦東方案》提到「探索放寬電信服務、醫療健康等服務消費市場外資准入限制」，意味著除了製造業外，服務業大門也進一步向外資開放；在陸美科技戰正酣的當下，大陸敢於開放關鍵領域的科研，方案提出「鼓勵中外科學家聚焦全球科技前沿問題聯合開展高水平研究」，如智慧機器人研發，開展自動駕駛測試應用等。透過放寬多領域、多行業市場准入限制，《浦東方案》用實際行動在上海這個標誌性城市，為大陸未來經濟發展指南，給予外資信心，向國際利益相關者保證區域經濟運轉符合全球準則，展現中國經濟體系全面融入國際公認的法規、標準和慣例的願望。

浦東綜合改革方案具有前瞻性與試驗性，擁有極大的自主權，譬如允許浦東在全國統一的市場准入負面清單基礎上，進一步降低准入門檻等。這也代表《浦東方案》有更大的想像空間。

由《浦東方案》可看出大陸進一步打開國門的意圖。浦東綜合改革在執行中，應更加充分尊重外資需求，消除當前內外資「不平等」，尊重外資企業隱私保護，完善智財權保護體系，尊重市場規律，使改革達到預期效果，才能進一步打消外資疑慮，使大陸經濟「繁花」再現。