新國會三黨不過半，近日傳出民進黨有意找民眾黨卸任立委入閣收編；連國會龍頭之爭，也掀開綠白合「電話門」的暗盤交易，甚至引爆民進黨黨內派系爭奪閣揆之位的茶壺風暴，綠白交相賊，醜態百出。

選前藍白合走到最後一哩路，柯文哲的善變讓國民黨吃足苦頭，但為了6成要政黨輪替的民意，藍營硬是吞下這口氣與柯協商，最終仍是破局，也讓賴清德順利拿下總統大位。只不過，賴僅獲4成選票，加上國會未過半，未來少數政府要如何走下去？讓親綠的既得利益者開始憂心緊張。

就在外界希望藍白共同在國會監督賴政府、開創新局之下，一場國會龍頭之爭卻爆出有人出面喬綠白合的羅生門，儘管雙方各說各話，中間人也說是個人行為，與總統府祕書長林佳龍無關，但他們確實與林有私交，甚至過去還有利害關係爭議。

尤其醫界大老陳永興穿針引線的過程中曾和賴清德商談，建議尋求綠白合作。柯文哲雖稱既然對方有人來講，便順勢回電提及「珊昌配」合作的可能性，還說自己沒意見，要帶回黨內討論才能答應，顯然柯也暗自盤算能否從中獲取政治利益，打算再玩一次像藍白合的兩手策略。

選前藍營就質疑未來綠白會合，這下果真在立院正副院長選舉投票前就出現檯面下的合縱連橫，雖然是旁人「吃米粉喊燒」弄巧成拙，沒有成局，但賴柯顯然知情也相互算計。

面對民進黨8年完全執政已讓6成選民唾棄厭倦，身為全民總統的賴清德必須看清楚的是，若是為了維繫民進黨的既有利益，忽視民意，與民眾黨搞密室交易，恐將自食惡果。