去舊布新，1月上旬台灣公布2023年的經濟數據，進出口貿易總額為7844億美元，同比衰退13.5%；其中出口額4324.8億美元，減少9.8%；進口額3519.2億美元，減少17.8%。生產總值（GDP）增長1.4%，而工業生產表現則年減12%，是連續2年衰退，也是首見的2位數衰退，又以電子零組件和機械設備業表現最不理想，減幅超過17%。而台灣對大陸進出口總額2239.48億美元中，進口為716.99億美元,下降16.1%；出口則為1522.49億美元，下降18.1%，又以電子零組件居出口大宗，總額為969.94億美元（63.7%），其次則為資通與視聽產品148.57億美元（9.75%）。整體而言，台灣對大陸出口占比雖已降至21年來新低，但仍達35.2%，而台灣全年貿易順差805.56億美元中更有805.5億美元，也就是高達99.99%，來源於大陸，可見兩岸經貿對台灣的重要性。

展望2024，台灣經濟研究院預估今年經濟增長率為3.15%。中華經濟研究院也認為由於全球貿易成長、AI相關產品需求增加、台積電啟動投資及政府推動精創計畫，龍年台灣經濟在出口、投資、消費方面都將有所增長，情勢看好。而我認為主要風險在政治的穩定以及如何解決缺水、缺工、缺電和高額的電力成本等問題。此外，台灣並未加入RCEP（《區域全面經濟夥伴協定》）及CPTPP（《跨太平洋夥伴全面進步協定》），未來其漸次推展後，台灣和各區域與國家間能否簽訂自由貿易協定及如何簽訂，將會影響台灣進出口市場與供應鏈的長期穩定，也會為高科技以外其他行業的平衡與發展投下變數。台商也更關心眼前《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的存廢與處理，若兩岸繼續惡意僵持，甚或發展成市場和供應鏈脫鉤，勢必對台灣產業的全球布局造成斷網的威脅，也會對我們引以自豪的電子產業造成致命性的傷害。

2023年大陸進出口貿易總額為59368.3億美元，同比降低5.0%。其中進口總值25568億美元，減少5.5%；出口總值33800.2億美元，減少4.6%，全年貿易順差為8232.2億美元，生產總值（GDP）增幅5.2%。坦白說，2023年大陸面對全球市場需求銳減、美國繼續抵制並尋求中美經濟脫鉤及全球產業鏈重組，而國內房地產市場快速衰退，失業率偏高造成民眾購買力下降、投資意願偏低，內外夾擊中能夠有此成績已屬不易。中國科學院預估2024年大陸經濟增長為5.3%，但開春以來內外部環境並無顯著改善，意味著未來挑戰仍然艱巨，因此各省市都將推動經濟發展列為年度工作重點，希望在交通、通信、水、電基礎設施完善，產業分工齊全、勞動力供應穩定的基礎上，積極配合政府財政與貨幣政策精准發力，深耕14億人口在教育、醫療、農業、旅遊、銀髮產業的廣大內需市場，達成預定的經濟成長目標。

這幾年全球經濟大局暗淡而詭譎，大陸也在努力調整生產結構，積極發展高科技，將經濟導向高質量發展，最明顯而具體的指標是2023年大陸機電產品已占出口總額6成。而在特定工業項目上，新能源在風能、太陽能、核能、儲能技術以及特高壓輸電技術上都有顯著進展，部分並已取得全球領先地位；新材料如特殊鋼、化工材料、石墨晶片、量子晶片等也有相當突破，特別是華為推出自主研發的Mate pro 60手機，不但打破美國對大陸7奈米以內晶片的封鎖，也挽救了大陸因蘋果手機生產線外移而受重大衝擊的相關配套行業，其韌性與研發實力令人刮目相看。2023年大陸產製的電動汽車占全球新能源汽車的62%，甚至超越日本，成為全球第一汽車出口國，每3輛從大陸出口的汽車就有一輛是電動車，而汽車電池製造產能更高占全球75%，產業影響力積累足以引領未來電動車發展。此外，大數據及數位經濟產業以驚人的速度全面接軌大陸生活，包括醫療、保險、交通、旅遊服務等電子應用都已十分普及，結合手機支付、電子金融、生產製造、供應鏈及銷售等不斷推陳出新，猶如槓上開花，而各種購物平台如京東、淘寶、拼多多；外賣平台如美團、餓了麼；網約車平台如滴滴、曹操等幾乎全國通行，並開始向國際推廣，未來發展無可限量。去年我曾在許多省市參訪不同企業，看到高科技在裝備製造業、醫療與大健康產業、服務業大量普及應用，更實地感受大陸企業經營者與員工往高科技、高質量發展的強大企圖心，尤其負責主要工作的多是年僅40出頭、本土培養的年輕人，衝勁十足，以這樣的人才為基礎，相信3、5年後無論產業的質與量都將有令人耳目一新的成長。

兩岸唇齒相依，在經濟與產業上相輔相成、優勢互補；中華民族「龍的兒女」更是勤勞智慧、韌性十足。面對全球紛亂而分化的環境，兩岸最好的應對就是做加法，互相借力使力，只有彼此合作、共同發展，經濟才能盤旋直上如「飛龍在天」，民眾也才能共享和平與繁榮。（作者為台企聯榮譽會長）

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