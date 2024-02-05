今年1月31日，民眾黨團在多次高調要求韓國瑜、游錫堃前來面試後，又開記者會宣布要推派黃珊珊參選立法院長。而對於「保送韓國瑜」的指控，黃國昌則怒嗆要民進黨支持黃珊珊當院長，這樣就不會保送韓國瑜了。

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘1月31日受訪時直呼「這怎麼可能！」強調民進黨很清楚就是游昌配，不會喪失任何立場和原則。

把時間點拉回1月31日當下，柯建銘可謂表態得斬釘截鐵，但問題是他講的話有信用嗎？當時一名很擔憂韓國瑜無法當選的國民黨幕僚，與筆者討論到這點，筆者的回應是：

「民進黨畢竟是建制派大黨，昨天說的話今天就變，這種柯文哲程度的不要臉，應還是辦不到。」、「你看民進黨前後不一致的事情，至少也隔幾個月以上。」

筆者的預言果然言中，民進黨並未在第二天的正副院長選舉中改變立場，反倒是柯文哲被民進黨發言人吳崢爆料，指柯文哲在1月31日晚上，也就是民眾黨立委開完記者會宣布自推政副院長候選人後，柯文哲竟還在打電話給醫界人士，詢問民進黨是否願意「院長投黃珊珊，副院長我們支持民進黨以回報」。

也就是說，繼藍白合期間撕毀六項協議後，選後柯文哲仍不改投機又不要面子的性格，為求更大利益，仍在尋求「背信的機會」。誠然，政治人物背信在所多有，但背類似藍白合的信，這種「昨天說一套，明天徹底推翻」的鬧劇，竟然還想再搞一次，不得不感嘆：連柯建銘，也比柯文哲有信用多了。

再把時間點拉更前面，選舉期間柯文哲可是公開說過將來院長選舉要投韓國瑜的，不只如此，選前更是不斷蹭韓，意欲營造「韓真正挺的是對他有恩的柯」的錯覺。把韓國瑜利用完了，選後再來巧立名目，拿國會改革等條件刁難國、民兩黨，之後又視兩大黨的表態支持於無物，1月31日公開宣布要自推人選，等於一切回到原點。

若真只是這樣就算了，結果又在背後尋求與民進黨合作。怪不得此事一出，藍營掀起不禮讓民眾黨召委的浪潮，這樣投機狡詐，吃人夠夠的政黨，從藍白合、挺韓院長態度選前選後不一致，一直到1月31日的電話談判交換，恕筆者不客氣說，柯文哲哪一點讓人看得起、信得過？

現在國民黨逐漸有一股氣氛，要堅持走自己的路，不為了求法案與預算刪減案過而讓民眾黨予取予求，這是絕對正確的戰略。國、民兩黨要想獲得人民支持，根本重點仍是在能否推出民眾有感，真正需要的提案，若能辦到，有民意支持，民眾黨巧立名目反對只會是自取其辱，自求不得民心。

相反的，國民黨若一心只想透過暗盤操作獲得柯文哲支持，或許能成幾件事，但過程中勢必需在檯面下讓渡重大利益，且還是會繼續被柯文哲那張X嘴攻擊，因為民眾黨既然與藍的站一起了，要繼續維持不藍不綠形象，勢必會在那段時間加倍羞辱國民黨以前「中和」，國民黨又何苦自找羞辱？這個道理對民進黨來說，也是一樣的。

總而言之，無論藍綠，如果想得到人民支持就請推真正好的提案，若想當豬頭，請多與柯文哲談判。（作者為網路媒體工作者）

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