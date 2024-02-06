以色列與巴勒斯坦的哈瑪斯在迦薩地區的衝突，無論稱之為以巴戰爭，或是以哈對抗，或是以迦衝突，從國際法中有關戰爭的規範，雙方都有觸犯戰爭罪的行為。哈瑪斯發動戰爭的正當性受到質疑，以色列進軍迦薩，雖是自我防衛的一部分，但在戰事中，以色列對迦薩地區的報復殺戮，殃及無辜平民百姓、老弱婦孺，卻被認為違反戰爭法中不應有的無差別攻擊。

在美國與歐洲國家力挺以色列的自衛權、阿拉伯國家不願意明白表態的情況下，竟然是由地理位置遙遠、阿拉伯人及穆斯林數量相當有限的南非，向國際法庭提出以色列犯下種族滅絕的指控。此舉讓國際社會看到，在美國與中俄之間的矛盾所導致國際政治二元化的意識形態對抗下，中立的第三世界仍可在大國主導的國際關係中扮演制衡的角色。

以哈衝突後，南非先是國會在去年底通過關閉以色列大使館的決議案，並表示特拉維夫若不同意停火，就暫停雙方的外交互動，接著在12月29日，南非根據聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide）向國際法庭提出陳訴，要求後者審理該公約在迦薩走廊的適用性，並作出裁決。

在其陳訴中，南非指出，經過近3個月的戰爭後，大約有2萬1千名巴勒斯坦人在以色列空襲及攻擊中喪命。這些行動，包括殺害在迦薩的巴勒斯坦人、造成他們嚴重的身體與精神傷害、造成導致其生命毀滅的客觀環境等，具有種族滅絕的特徵，因為它們意圖摧毀相當數量的巴勒斯坦族群。

南非宣稱以色列對巴勒斯坦的罪行，還包括75年的種族隔離（apartheid）、56年的占領（occupation）及16年對迦薩走廊的封鎖（blockade）。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將以色列在迦薩的政策及對西岸的占領，與南非白人少數政權所實行的種族隔離政策相比。一些人權組織也指出以色列對巴勒斯坦的政策，就是種族隔離。至於以色列違反的戰爭罪，除了對平民百姓的無差別攻擊外，她對非軍事目標的醫院、學校、古蹟、難民營等轟炸，也是戰爭法中所必須避免攻擊的對象。此外，她強制遷徙民眾的做法，同樣引發爭議。

針對南非所提出的指控，以色列用缺乏事實與法律根據做出回應，並批判這是對國際法庭蔑視及輕蔑的濫用。特拉維夫早已說明迦薩的平民不是以色列的敵人，並且盡其所能地減少對未參與對抗者的傷害，允許人道救援進入迦薩走廊。然而，整個戰爭罪的爭議在於以色列是否有意圖進行濫殺。自開戰以來，以色列官員的談話，包括總統赫佐格（Isaac Herzog）、總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及國防部長葛朗特（Yoav Gallant）等多次公開的談話，都顯示種族滅絕的意圖。

最終，在國際法庭17位法官中，15位認為南非的提案具說服力，以色列對迦薩地區巴勒斯坦人的殺戮行為相當於（amount to）種族屠殺，包括以色列軍隊在內的特拉維夫政府，是造成這個地區悲慘情況的主要原因。國際法庭提出6項要求，包括不要犯下《滅絕種族罪公約》禁止的行為、確定該國軍人遵守上述規範、預防並懲處對種族滅絕直接及公開煽動、採取立即與有效的措施以確保迦薩平民百姓獲得人道救援、盡可能地保存種族滅絕的證據，以及在1個月內提交報告。

基本上，國際法庭並未裁定以色列犯下種族滅絕的罪行，同時還給予1個月的時間讓其證明自己的清白。以色列等同獲得緩刑，但必須在這段時間內證明她對以上事項做出努力。至於提案的南非，雖然其陳訴及種族滅絕的指控未獲國際法庭全盤接受，但至少這個判決讓迦薩的巴勒斯坦平民的人權，不因發動攻擊以色列的哈瑪斯而受到抹殺。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）