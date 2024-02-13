每到歲末年終，上班族最期待的就是領到年終獎金，不過，雇主是否有發放年終獎金的義務？法律有規定非發不可嗎？答案是沒有。最近日商「無印良品」就因年營收70億卻未發放年終獎金，遭員工大罵有夠小氣。年終獎金屬變動獎金，本來就不一定會發，但對台灣人來說，年終獎金就像是過年前的大紅包，領不到年終，年確實不好過，但若要藉此拿來進行政治批鬥、搞分化，則大可不必。

近日一名網友在PTT八卦版以「台南工作沒年終是常態嗎?」為題發文表示，自己有2位剛出社會的朋友，兩者都在台南工作，一位是照相館的造型師，有保公司的勞健保，也有特休；另一位則是寵物美容師，保工會的健保，沒有特休，雙方共通點就是「都沒有年終」，這名網友詢問「這在台南是常態嗎？」

沒有年終領固然令人失望，但若細看這篇文章會發現，原PO卻把風向導向「台南都這樣」，下面回文像是「西瓜聖地，乖乖做功德」、「死忠區要啥年終」、「有給你12個月就不錯了」、「台南的鄉下工業區也是差不多」、「南部老闆有賺錢才不會分員工勒，人吃人的情況比北部嚴重」，一堆網友的「熱烈回應」都是在抹黑台南、糟蹋南部，試圖營造「南部就是爛」的印象，叫人很難不猜想，這是刻意操作的政治文，目的就是對台南潑髒水、打烏賊戰。

若從原PO的職業來看，均屬服務業性質，根據人力銀行調查顯示，過去幾年民生服務業在年終獎金的發放上，一直是敬陪末座，今年才終於有所改善，可見服務業沒年終獎金是普遍現象，和「地區」並無關係。

此外，2023年景氣亮出9個藍燈，直到年底才在零售及餐飲業持續熱絡等因素助攻下，亮出了黃藍燈，景氣不確定性高，也讓企業在年終獎金發放較為保守，發放比例和基期都回歸現實面。

從主計總處公布的111年「薪資中位數及分布統計」觀察，台灣的薪資中位數是51.8萬元，年增創近四年最高，但仍低於平均薪資69.3萬元。

在全台縣市薪資（年薪平均數）排名方面，六都裡台北市排名第3、桃園市第4、台南市第6、新北市第7、高雄市第8、台中市第11，台南市的排名優於資源豐碩、位於大台北地區的新北市，更大幅領先台中市，那些想要對台南潑髒水的人，要不要回去好好做功課，免得丟人現眼。

（作者為自由撰稿者）

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