■趙政岷

2016年的8月1日，也是台灣的「原住民日」，剛當選總統的蔡英文代表政府對原住民道歉：「因為我們把過去的種種不公平視為理所當然，或者把過去其他族群的苦痛，視為人類發展的必然結果。」，「一個族群的成功，很有可能是建立在其他族群的苦難之上。除非我們不宣稱自己是一個公義的國家，否則這一段歷史必須正視，真相必須說出來。然後，最重要的，政府必須為這段過去真誠反省。」這些話在即將出版的《巴奈回家》一書中都有詳細記載。

很遺憾的，8年過去了，來自阿美族及卑南族的台灣原住民歌手巴奈，仍為了爭取原住民族傳統領域的土地與生活方式，從凱達格蘭大道轉進到二二八公園紮營抗議，至今已超過2500天，仍未得到解決。

台灣號稱是多元文化社會，但小英總統8年來的執政卻讓社會更走向一元化，成為反對者口中的「民主獨裁」。撇開民族的發展不說，對這土地上先來後到的人民，台灣如今欠缺過往的包容、和善與尊重，固然民主選舉決定了執行者的權力，但改朝換代的一群人，剝奪了原先一群人的一切，讓他們成為邊緣非主流，其實是這個社會在退步。

8年前的那場演說，蔡英文說：「今天的道歉，是這個國家內部所有人邁向和解的開始。」，「在泰雅族裡，真相叫做Balay。而和解叫做Sbalay，也就是在Balay之前加一個S的音。真相與和解，其實是兩個相關的概念。換句話說，真正的和解，只有透過誠懇面對真相，才有可能達成。」

在剩下近百日蔡總統執政的日子裡，台灣實在很需要來一場大和解！在內部族群間，蔡總統可以與原住民族和解，達成原先的承諾；應向退休軍公教和解，肯定他們為國家的貢獻；對不同政黨黨產的歷史理解，應給真相尊重；對媒體的獨立性放手，尤其應還給中天電視台公道；對中華文化和解，讓老百姓過年過節吃飯講話，不會覺得裡外不是人。

對外，蔡總統也可與美國老大哥和解，爭回中華民國的獨立性；對中國老大哥和解，爭取台灣在經濟、文化、旅遊、生活上種種的一家親。

布農語的habas是指過去，habasin是過去的過去，意思是未來。他們從habas一路走來，現在正走在habasin的路上。這一些都是蔡總統演說曾引用過的話，還「在路上」的蔡總統請不用再等，做一個台灣大和解的推手，如此在未來歷史地位上，世界會永遠記得這一位台灣的女總統！（作者為台北市出版公會理事長）