新國會已經宣誓就職，過去八年民進黨一黨獨大，行政權及立法權團結合作、欠缺制衡的局面也將被新國會「三黨不過半」的局面打破。筆者認為，新國會的立法要務，除了政府體制部分（強化立法院監督權能，如確立國會調查權、增設藐視國會罪及偽證罪外），也應該要強化人民自由權利之保障，尤其是新聞自由以及傳播自由，才能有效打破政府對於資訊的壟斷，強化媒體對政府的監督。

過去八年，民進黨不但濫罰媒體，還利用有線及衛星電視媒體的執照審核機制，箝制新聞自由；中天新聞台廢照事件，更對於其他媒體形成了嚴重的寒蟬效應。實則，在現代的民主社會，媒體是少數政府外的機構，得以制度性地對政府進行監督制衡，准許政府得以廢除媒體的執照，並藉此削弱監督制衡的力量，實在是自由民主社會的異象。

尤其，廣播電視媒體的執照制度，是對於新聞自由、言論自由的一種「事前審查」，本來就具有高度的違憲可能性。對於「無線廣播電視」之所以允許透過執照制度加以分配，是基於無線頻譜的稀有性；衛星廣播電視本身不具有頻譜稀有性問題，授權NCC透過執照制度對於有線及衛星廣播電視台加以管制，甚至廢照，根本就是違憲地侵害人民的廣電自由，更弱化媒體對政府的監督力量。

因此，新國會應該立即修法，將有線及衛星廣播電視的執照制度從許可制改成報備制（有線廣電法第5條、衛星廣電法第6條），允許人民自由設置衛星廣播電視頻道以及有線廣播電視系統，方為正辦。

進而言之，我國目前有線電視另一個問題，是行之有年卻無法源依據的頻道區塊制度。雖然目前有線電視機上盒容許999個頻道存在，但是新聞頻道卻限制在第51台至第55台，導致新聞頻道成為「人為的稀有財」。事實上，只要將第51台至第70台（甚至第80台）均規劃為新聞頻道區塊，此一稀缺性即自然淡化，自然不能以此無法源依據的頻道區塊規劃，作為管制的基礎（至於新聞頻道區塊擴大後，新聞台如何上架，是媒體發展及管理政策議題，不能倒果為因，作為衛星廣播電視台的執照制度合理化基礎）。

民進黨跟共產黨一樣，常常喜歡「憶苦思甜」，向選民訴諸當年國民黨管制言論自由、新聞自由的諸多惡行，但國民黨早在1999年就已經廢除了出版法，以保障新聞、雜誌的出版自由，更不曾利用衛星廣電法或有線廣電法作為打壓新聞媒體的工具。筆者期許身為立法院第一大黨的國民黨，能夠在新會期提案修正有線廣電法以及衛星廣電法，廢除相關的執照制度，將廣電自由還給媒體，也賦予新聞媒體更大的空間，得以對政府形成有效的制度性監督。

（作者為泰鼎法律事務所合夥律師）

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