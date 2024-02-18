立委總名額113席中，新生不久的台灣民眾黨擁有8席，從原來的5席僅增加3席，好像就成了國民黨52席和民進黨51席都未過半間的「左右遊走客」。目前看來得意春風。

這次立法院長選舉，不僅民眾黨內部諸多傳聞，野心勃勃推出首任立委黃珊珊出任立法院長，結果僅獲得7票不說，並且綠白暗地各種「交易」傳說也不斷，主席柯文哲聽了十分惱火，要把時事評論員告上法庭。

如果觀察韓國的政黨結構頗與台灣類似。除了朝野國民之力黨和民主黨2大政黨之外，屬於第三黨的正義黨也一直存在，並且該黨主席每5年都參加總統競賽，不幸，至今沒人當選過總統。柯文哲卻不死心，4年後有意再挑戰總統寶座。

有趣的是，面對即將來臨的4月10日國會議員選舉，國民之力黨和民主黨都面臨四分五裂，前任國民之力黨代表李俊錫脫黨自行成立「改革新黨」;另前民主黨代表李洛淵則籌組「新未來黨」。政黨分分合合之下，正義黨面臨死亡邊緣。

這些「新黨」不僅壓跨正義黨，並且在這次的國會議員選舉各黨分散席次。無論李俊錫或李洛淵，都意在2027年的總統大選，因此，關鍵在國會議員選舉結果。一般來說，李俊錫或李洛淵無法取代李在明和韓東勳。以目前的民調顯示，李在明和韓東勳的下屆總統支持率，二人跳上跳下，雙方幾乎每天競賽「準總統」。

大家都知道，柯文哲自己對4年後的總統選舉仍然抱持樂觀希望。但從韓國第三黨的生生滅滅經驗來觀，今日民眾黨是否仍是明日的民眾黨，不無疑問。尤其，今後民眾黨8席立委在立法院的提案或發言權，恐怕面臨「心有餘力不足」。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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