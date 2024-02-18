聯合報2月7日報導：「國安會前秘書長蘇起新書『美中對抗下的台灣選擇』近期出版，書中對前總統馬英九執政有正反評價，並直指馬英九任內最失策，就是2013年的馬王之爭，也是馬英九政治生命結束的開始。蘇起日前接受廣播專訪時也說，就現實面，馬英九更應該與立法院前院長王金平好好相處，遺憾兩人最後鬧翻。」

馬英九功過

馬英九外型帥，學問好，能幹口才佳，對人彬彬有禮清廉一生。馬是不可多得的人才。他對人謙讓，善心滿滿，許多政治人物的惡習都沒有。但這樣的人，在惡劣汙垢的政治環境裡，常被稱為是政壇中的小白兔。所以大家常常希望他挺起腰桿，對政治上的一些爛汙能夠清理一下。

國安會前秘書長蘇起在新書中稱「馬英九任內最失策的事，就是2013年的馬王之爭，也是馬英九政治生命結束的開始。」但是當年的馬王之爭，在我們看來，是馬英九政治生涯中幹得最有魄力、膽識的事，小白兔不怕老虎了。但台灣是奇怪的事真多。馬英九這件轟烈斬妖魔的大舉，居然灰頭土臉的落幕。

蘇起說，2013年馬王之爭是馬英九政治生命結束的開始。個人政治生命結束與否，並不是很重要的事，世界上輝煌一時的政治人物，最後灰頭土臉下台的多的是，許多人更是不得善終，被槍斃辭世的。

馬王政爭的一頁

馬英九任內為台灣做了很多事，其中很重要的一件事是，促進了兩岸和平，在馬英九之後，民進黨現在連三任當選總統，兩岸和平連一線曙光都看不見了，武統在即，屆時台灣人民就會念念不忘這位政壇小白兔馬英九總統了。關於2013年的馬王之爭，敘述起來篇幅冗長，大家可以網上找到資料過目。

聯合報2月7日報導在蘇起新書中，蘇起認為：「王金平當然有些地方馬英九看不順眼，但王可以幫馬很多地方，包括國民黨的團結、行政立法關係，『關係好的話，很多事情可以做到』，很可惜兩人從競選黨主席起，感情就不融洽，一直到執政時期都是這樣，2013年鬧翻後，發生太陽花學運，王金平『當然』幫民進黨來整馬，很遺憾。」

王金平是以國民黨不分區立委身分擔任院長，沒有國民黨就沒有立法院王金平院長，於生於死都應該幫助國民黨，但是蘇起大著中卻說；「2013年鬧翻後，發生太陽花運動，王金平『當然』幫民進黨來整馬，很遺憾。」請問何來「當然」幫助民進黨來整馬？

蘇起有責化解

這段話中蘇起說：「卻不知為何馬就不信任王」，我想請問蘇起先生，你是國安會秘書長，這兩人互不信任，這是國安問題，你應該告訴我們為何馬不信任王，且應努力化解，這是幕僚、尤其是身為國安會秘書長的人所應為的，可是你不為，反而事過境遷說風涼話。老實說，馬為何不信任王，事實俱在，我們皆知馬英九第一任總統時，國民黨立院席次佔四分之三，空前的，但卻一事無成。因為當時的立法院長王金平院長實質上是親民進黨的，王金平對民進黨貢獻甚大。

王金平角色勘疑

我曾經多次在許多重要場合，包括總府定期舉辦由總統主持的五院院長、副院長及秘書長會議中，大力抨擊立法院王金平院長的不是，我說他像是民進黨的立法院長。甚至可以說，民進黨後來能連三屆當選總統，王金平「功不可沒」，民進黨應感恩、讓他擔任黨主席。王金平脾氣很好，我這樣公開抨擊他，他居然一點都不生氣，這也是王金平做人成功的地方。

聯合報2月7日報導中，引敘馬英九基金會執行長蕭旭岑回應：「馬英九很感謝蘇起任內對國家和政府團隊的幫助，不會去回應他們的評語。但蕭旭岑指出，以個人而言，他為蘇起的評語感到深深遺憾，他從未聽過前總統陳水扁的國安會秘書長或相關部屬，在離任後對扁有過惡言，這大概是民進黨與國民黨的不同，也凸顯國民黨現在要團結與重返執政的困境。」與蕭旭岑執行長有相同感受的人，可能為數甚多，我老王就是其中之一。

與蕭旭岑有同感

台灣現在的局面是一片綠油油，看在中國大陸領導人習近平及人民眼裡，他們又做何反應呢？笨蛋都會想得通，大家就等待石頭來砸雞蛋吧！

最後，大家可能不知道，我這樣不惜公開為文批判蘇起兄，好像我跟蘇起關係很差，結過甚麼樑子，其實我跟他們夫妻兩關係都很好，他倆在我的人格評分中是很高的，但橋歸橋，路歸路，這是我老王一生做事的原則。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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