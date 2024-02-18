網紅「晚安小雞」和同夥「阿鬧」在柬埔寨拍攝不實影片，遭柬埔寨西港省逮捕，並速審速決，依「煽動製造社會動亂罪」判刑2年不得假釋。西港省長郭宗朗還召開國際記者會說明此案，包括BBC多家國際媒體都報導了此事，兩名荒唐造假的網紅，讓台灣丟臉丟到了國外！雖說這是兩人自作自受，然而，他們之所以如此不知天高地厚、膽大妄為，也跟社會過度吹捧網紅有關。

網紅頻頻出包 政府縱容

以拍攝靈異風影片博流量、直播帶貨的晚安小雞，因影片內容風格及商品出現瑕疵等，在台灣早已引發詐騙等爭議，然而，由於台灣對類似事件的處理過程十分寬鬆，晚安小雞並沒有受到太大影響，還是維持既有的作風，這次在柬埔寨就踢到鐵板，以造假的影片宣稱自己在寨埔寨西港詐騙園區遭到突襲綁架且冒死逃亡等，這類內容正好觸碰到想要洗白詐騙負面形象的柬埔寨甚至西港省的痛處，因此柬方抓人不手軟、判刑下重手，而且正好可以透過這起事件向國際做正面宣傳。

除了晚安小雞外，今年初，網紅「超哥」因不滿另一名網紅Toyz嫌自己開的餐廳醋飯難吃，竟公然暴力痛毆，造成Toyz頭破血流、縫了十多針；春節年假期間，網紅「黃大米」因對義大利飯店不滿意，透過社群媒體公審旅行社，引來旅遊達人說明該飯店是義大利古蹟，本來就不能有太多裝修等等，黃大米根本就是苛求。藝人陳沂還直言，黃大米的態度向來「高高在上」，因為就是有很多腦粉（指瘋狂追隨者）的支持。此外，去年還有網紅「蕾拉」、「Joeman」爆出吸毒、持有大麻，遭警方逮捕，轟動一時。

根據一項人力銀行的調查顯示，20歲以下年輕人超過8成想當網紅，然而，網紅已成為台灣的亂源，出包一籮筐，帶給社會不少負面影響，實在不是年輕人的生涯好選擇。雖然各國都有網紅，但台灣之所以會爆發網紅現象，與政治人物的刻意扶植和吹捧有直接關係，追本溯源，蔡英文總統正是其中關鍵。

2018年民進黨在九合一地方選舉中慘敗，為了提高網路聲量、搶回「制空權」，蔡英文開始拉攏網紅。在蔡政府的安排下，網紅「波特王」2019年與蔡英文同框，以各種曖昧的花式撩妹語言挑逗蔡英文，造成高度話題，但蔡英文以總統身分親自認可這類「吃豆腐」行為，還表現出一副樂在其中的享受模樣，實在是極為不好的示範，難道蔡英文鼓勵兩性間如此輕薄的言語嗎？

政客推波助瀾 輕蔑專業

2020年，蔡英文聯手網紅發起「小英公益桌曆」募資，2021年邀請多名YouTuber和網紅進入總統官邸聚餐，這都大大尊榮了網紅。蔡英文上任後曾經745天沒有開記者會，之前卻可以接受爭議極高的網紅鍾明軒專訪，對一個毫無新聞傳播背景與經驗的網紅大談她的兩岸政策，簡直是莫明其妙！

為了爭取年輕選票，蔡英文大量接觸網紅，把他們捧上了天，還縱容網紅不雅、越界的言行。而所謂「上有所好、下必甚焉」，社會瞎捧網紅的風氣，讓YouTuber和網紅自認是高人一等的特權階級，違法亂紀也不以為意。

網紅身分曖昧，看似藝人，但真的具有紮實演藝才華的不多，更有不少是靠譁眾取寵、語出驚人甚至造謠說謊竄高聲量，至於評論時事更經常是唯恐天下不亂，冤錯假空時有所聞，畢竟絕大多數網紅並沒有受過足夠的新聞訓練，信口開河一張嘴，不專業也缺乏職業道德。

面對網紅亂象對社會道德及秩序造成的挑戰和負面影響，政府必須對網路直播和自媒體內容提出有效規範，YouTuber和網紅的違法言行要給予有效且及時的懲處措施。當然，網紅和自媒體平台也有社會責任，須建立內容審核和用戶管理機制，避免傳播有害訊息和內容。如果當初晚安小雞曾為自己在台灣所引發的爭議付出一定的代價，或許就不至於到柬埔寨去搞出這麼一個不可收拾、害己害人的醜聞了。

NCC不要只會修理看不順眼的電視台，數發部不要只會點麵線，請負起監管網路媒體和YouTuber、網紅的責任。