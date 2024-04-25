日本排放福島核廢水去年引發國際關注，日本放送協會（NHK）報導，本月國際原子能總署（IAEA）專家團隊將會前往日本視察，團隊代表包含來自美國、南韓與中國大陸等專家，針對福島第一核電廠的核汙水排放進行第二次安全評估，相較鄰近海洋國家紛紛提出抨擊，一向親日的民進黨政府，此時個個成了「精日分子」。

「精日」顧名思義形容「精神日本人」，源自中國大陸的網路和民間用語，一般是指帶有日本右翼思想的人，他們對於戰爭歷史抱持懷疑，甚至對於侵略行徑採取全盤否認態度。民進黨政府始終帶有「精日分子」的人設特質，先前光是進口核食就已不言可喻，之後面對排核廢水又再沆瀣一氣，加上駐日代表謝長廷過去不論對於同胞、核食、漁權在外權益等，不只不為國家發聲，反而還替日本說話，面對日本福島啟動第五輪核廢水排海，勢必仍在台日友好的親日路線、核電廢水的雙標政策以及謝長廷助日排海的基本邏輯上三緘其口。

台日友好的親日路線

民進黨總統當選人賴清德在今年大選慘烈勝出，「產經新聞」等日本媒體就向日本民眾介紹他的成長背景，並且透過「親日醫生」為題大肆報導，特別提及早年積極宣傳台灣獨立，強調賴清德是台獨的務實工作者。「產經新聞」也稱讚賴清德是「懂日本的人」，不難看出台日友好的親日路線，難怪民進黨會獨排眾議，瞎挺日本排核廢水到底。

台灣政府相較中國大陸、韓國以及太平洋島國群起抗議顯得鴉雀無聲，無視衝擊超過40萬漁民生計，還會連帶影響全台人民糧源，面對海洋生態浩劫再起，日本都已同意由韓國專家組成視察團前往，台灣政府也該適時表態，能在台日友好的前提下開誠布公，而非成了最熟悉的陌生人。

核電廢水的雙標政策

賴清德在今年總統大選疾言厲色反核路線歷歷在目，認為重啟核四不僅違反拒絕核四重啟的公投共識，強調主張核一以及核二延役，無視燃料棒已經無法退出爐心的現況，儼然已是反對核電卻不反對核廢水的詭異矛盾。民進黨固然可以解釋日本排放核廢水是科學問題，但要如何在能源環保的雙標政策下自圓其說，凸顯每次碰到日本爭議事件就會瞬間矮化的政治格局。

中國、香港以及澳門先後祭出對日本政府排放「核廢水」的反制政策，相較台灣可說無為而治，去年兩岸三地針對日本製品水產祭出相關進口的禁止措施，一度導致日本帆立貝出口銳減，使得原產地北海道等遭受影響來警告日本政府，台灣不僅沒有跟進反制，甚至維持進口日本「13類海鮮」水產品來真心換絕情。

謝長廷助日排海

謝長廷在日本內閣2021年提出核廢水「排海方案」就已超前部署，才會爆出「微量的放射性元素對身體有益」的驚世語錄，即便民進黨政府當時宣稱會有監測輻射作為，依舊迫使台灣海水、漁産、環境生態淪為日本進口水産食品的實驗室，沒有積極針對實際排放情形進行擴散動態評估，已經淪為國際核廢水測試下的白老鼠，就算日本街頭抗議聲浪不絕於耳，台灣依舊配合日本在國際譴責中一意孤行。

日本福島核事故2011年發生至今超過12年，世界各國仍被其後遺症所影響，如今醞釀多年的排海策略強渡關山，等同宣告太平洋與福島第一核電站的核廢水相互交融，日本此舉經過一年依舊導致亞太地區人心惶惶，世界各國對此祭出各種政治與經濟手段制裁，反觀民進黨政府還在裝聾作啞。

民進黨政府淪「精日分子」公然站台「核食代言」已是眾人皆知，完全無視日本排放福島核廢水造成國際恐慌，盲目貫徹「意識型態凌駕科學」的媚日路線，而在台日友好的親日路線、核電廢水的雙標政策以及謝長廷助日排海下淪為核廢水實驗室。

台日友好的親日路線，凸顯政府瞎挺日本排核廢水已是痴心絕對，導致國內核電廢水的雙標政策左右為難，在國際上碰到日本爭議事件瞬間矮化，謝長廷從國內到國際助日排海可說用心良苦，難怪無視國際譴責依舊沾沾自喜。

民進黨政府切莫再以日本右翼激進思想的「精日人設」大放厥詞，此舉無疑助長境外勢力遂行認知作戰，政治正確之下不見台灣食安危機，更遑論是全球生態浩劫，其舔日行徑儼然刷新全球三觀。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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