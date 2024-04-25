馬英九這次率團訪問大陸，風光的程度令人稱羨，大陸接待程度，高規格又高規格。現在我們要問的是，大陸為何會如此高規格，他們心中在想什麼？他們想獲得什麼？答案是必須深思的。台灣的反應又是什麼？台灣的反應是冷淡又冷淡，連國民黨也不很熱衷反應，因而遭人批評。執政的民進黨，更好像不知道馬英九曾率團訪華。

這次馬英九率青年學生訪華，最受人注意的禮遇，當然是馬習會，2015年11月7日馬英九與習近平在新加坡會面。這次馬習第二次相會，地點在北京，時隔9年。

但是大家有沒有想一想，大陸為什麼要如此高規接待一位過氣多時的卸任總統。除了北京的馬習會外，馬英九在大陸各地訪問，接待都是很高規格的，為什麼？為什麼？在談其動機是什麼之先，先來看看台灣的反應。台灣執政的民進黨幾乎沒反應，讓馬的訪華，很自然的死了了！因為只要有反應，而且是大聲的反應，那就等於在抬高對方身價，所以這次民進黨的不反應，反而是很高明的反應。

大陸這次高規格接待馬英九訪問團，目的也是希望讓人看起來這是兩岸的高檔訪問，其對話是值得重視的。例如習近平說：兩岸沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開，外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。藉此拋出兩岸仍能有和平的橄欖枝。將來有一天萬一發生武統，也可有藉口，那都是台獨所造成的。

現在兩岸的情勢，講什麼兩岸一家親，要和平統一，坦白說都是廢話。民進黨連三屆擔任台灣最高領導人，台灣獨立，聲音自然又大了很多，台獨成功在即，怎麼還會去跟你講，兩岸都是炎黃子孫一家人之類的話呢？三屆總統連任的氣勢，早已是獨獨獨了。

中國大陸當然知道這種情勢，唯一解決之道，就是訴諸武力，也就是武統。但是武統這種罪名，不能夠一人擔。所以藉著馬習會，大力宣揚兩岸和平的必要性。但兩岸即使能維持暫時的和平，你認為就能永久維持兩個獨立和平的政治個體嗎？坦白說，門都沒有。在雙方力量相當時，也許還能有段恐怖平衡。但現在兩岸力量相差過分懸殊，是雞蛋與石頭的情勢。石頭不砸雞蛋，那是可愛的夢話。

所以兩岸最後的結局一定是武統，北京的馬習會，馬英九獲高規接待，雙方談話都是兩岸一家親，這些都是大風大浪即將來臨的前夕，稍稍掩飾一點武統氣氛與責任。這種情勢，民進黨的領導們不可能不知道，但知道又怎樣，現在民進黨已下不了台了，只能閉著眼睛，昧著良心，走一天算一天。

最近我看到一句很幽默的話：人生就像蹲馬桶，有時你已經很努力了，但結果卻是個屁。馬英九總統是個好人，他雖然認真努力，感性時還會流下眼淚。但在兩岸領導人眼裡，早知其結果是什麼？只是蹲馬桶而已！

這就跟我在大義覺迷裡寫的許多文章一樣雖然我很努力的寫，真心言語，句句實話，但最後還不也是蹲馬桶！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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