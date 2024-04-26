過去一年多，中菲兩國關於仁愛礁的緊張局勢持續不斷。雙方都增加了在該地區的海警和軍事力量的存在，發生了幾起船舶碰撞衝突，以及中國海警對菲律賓船隻使用高壓水炮的事件。目前，中方依然允許菲律賓繼續輪換其駐紮在仁愛礁上的人員並向他們提供補給。同時，中方也明確表示，將盡一切努力阻止菲律賓運送建築材料，以加固菲律賓「坐灘」仁愛礁的銹跡斑斑的「馬德雷山」號舊軍艦。

各種跡象表明，兩國期望的最終目標幾乎完全不可調和：菲律賓希望維持對仁愛礁的長期甚至永久佔領，而中國則希望看到該舊軍船逐漸垮塌，直至菲律賓人員從該島礁撤出。

兩國除了在相關水域的角逐和衝突之外，也開展了針鋒相對的外交輿論戰。中方一再譴責菲方違背之前的相關承諾，對中國進行挑釁，並批評菲律賓拉攏域外國家一起對抗中國。菲律賓則不斷發表聲明和公佈影像資料，努力尋求國際輿論支持，希望利用東盟對中國施壓。菲律賓更是與其盟友美國等國家加強了在南海軍事演習和巡邏方面的合作。最近，菲日美舉行三邊峰會，其聯合聲明對中國在南海的「危險和侵略性行為」表示嚴重關切。菲律賓希望與這些國家在外交和軍事安全領域的互動能夠對中國形成有效威懾，迫使中國在仁愛礁問題上一定程度上讓步。

對於中國來說，最大的挑戰是如何平衡其在仁愛礁問題上的強勢應對和這些應對措施給中美關係以及地區安全局勢可能產生的重大負面後果。

中方希望中美關係能夠繼續止跌企穩，美方著眼於穩而可壓同時管控風險。毫無疑問，中菲南海衝突的升級會給中美關係帶來相當大的壓力，甚至可能引起雙邊關係急劇下滑。南海緊張局勢也一直在推動以美國為主導的地區小多邊安全機制朝著更加不利於中國安全利益的方向發展，亦即一些觀察人士所說的「亞太安全北約化」。雖然很多分析人士會認為一些國家，包括其他聲索國和域外大國，在南海問題上誇大緊張並無端指責中國，但是客觀來說，過去十幾年以來南海局勢的發展與亞太/印太地區安全關係的演進在很大程度上是有關聯的。可以預見的是，中菲衝突的持續和加劇會進一步促使一些國家加強軍事和安全互動，強化美國主導的印太防務安全網絡，加大對中國的牽制並進一步形成對中國不利的地區安全戰略態勢。中國在南海問題上在維權與緩解地區安全壓力之間尋求平衡的難度增加。

仁愛礁衝突升級對菲律賓和美國來說同樣也是非常棘手的問題。菲律賓如果一意孤行招致中國不顧一切武力反制，仁愛礁的實際佔領極有可能發生變化。中菲在南海出現衝突，美國領導人也會感到頭疼。在目前的情況下，美國還可以選擇以外交手段為主向中國施壓，並輔助使用其他手段，比如增加島礁附近的航行自由巡邏、制裁以及加大與其他盟友對中國形成威懾的力度，甚至不排除美國以更直接的方式協助菲律賓實施補給任務。如果中菲發生軍事衝突，美國是否捲入以及如何捲入仁愛礁衝突則成為一個更加複雜的問題。華盛頓政策圈子一直有一種看法，在涉及南海這些彈丸之地的礁盤問題上與中國兵戎相見似乎並不值得。但是，美菲共同防禦條約規定美國有義務在菲律賓遭受武裝襲擊時協助菲律賓，最近這些年美國也明確表示，該義務包括菲律賓「在南海任何地方」的海警船。美國領導人應該知道，如果在局勢嚴重惡化到出現軍事衝突，而美國不履行條約義務的話，美國在亞太地區的安全承諾就會受到廣泛質疑，其其他盟友關係也會受到嚴重損害。

外界認為，一段時期以來中國在應對南海問題以及仁愛礁挑戰上採取了「灰色」安全手段，這可以看作中方在力求達到上述政策平衡而採取的一個適當策略。但是，仁愛礁有一個特別的難點，那就是菲律賓坐灘軍艦的加固或坍塌是一個時間性的問題，將是各方角力的焦點。以此邏輯推斷，圍繞這個問題焦點發生某種程度的軍事衝突的可能性完全存在。軍事衝突會對中菲關係、中國-東盟關係以及整個亞太/印太地區的安全格局都帶來巨大的衝擊。

為突破目前的僵局，或許可以探討其他可能性的政策選項。共同建設海洋公園或許是中菲雙贏、各方多贏的臨時應對方案。

中國官方對南海海洋合作一直持正面積極的態度，致力於將南海建設成和平、友誼、合作之海，包括在擴建島礁時宣佈會推動南海地區在防災減災、人道搜救、科學研究、資源保護、生態養育等方面的國際合作。長期以來，中國與東盟國家就南海海洋合作在官方和智庫層面也進行了無數次探討。一些分析人士也討論了相關各方在南海合作建立海洋環境公園的建議，認為此舉有助於保護南海珊瑚礁和瀕危物種等脆弱的生態系統，還可以促進聯合科學研究和資源管理，並推進可持續捕撈。此外，海洋生態旅遊也可能使相關方都能獲益。

杜特蒂執政期間（2016-2022年），中菲利用雙方海事磋商機制探討了在南海的海洋合作，包括海洋科學研究或打擊非法捕撈等非敏感合作領域。在小馬可仕開始執政不久，中菲關係急轉直下，但是中菲海事磋商機制並沒有中斷，2024年1月舉行了南海問題雙邊磋商機制第八次會議，推進海上務實合作是議題之一。在當前中菲仁愛礁衝突有可能失控的情況下，兩國是否可以轉變思路，就在仁愛礁共建海洋環保公園的可能性展開商討？

根據聯合國海洋法公約，臨時性的海洋合作安排不影響相關各方核心立場以及最終海洋劃界。一個成功的海洋公園項目可以促使仁愛礁周圍的緊張局勢緩和，可以為中菲以及中國-東盟海上安全和環境問題上更廣泛的合作鋪平道路，為和平應對南海其他爭端開創先例，從而形成更加穩定的地區安全環境。當然共建海洋公園也有挑戰，尤其是克服當前中菲之間的政治不信任極其不易，實施過程中如何明確界定項目邊界和建立有效的執法機制將是複雜的問題。雖然困難重重，在「擱置爭議、共同開發」的政策大框架下，中菲兩國不妨一試。（作者為新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院博士項目主任）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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