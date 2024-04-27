建築風貌差，綠化雜亂，多處公產閒置，無序發展導致幾乎不存續地域特徵……這是吳正隆去年初到嶺頭集鎮時的印象。

以盛產壽山石而聞名的壽山鄉，坐落於福州市晉安區北部北峰山區。位於壽山鄉南部的嶺頭村是集鎮所在，也是北峰山區的門戶。

去年3月，嶺頭集鎮開始著力整治環境，探索深化城鄉融合、閩台融合、文旅融合。身為台灣註冊建築師的吳正隆，便是在彼時來到嶺頭集鎮。

在台灣，從凋零碼頭變身為旅遊休閒勝地的淡水漁人碼頭是吳正隆的手筆。2013年，他受邀進入福建時代建築設計院，從事鄉村旅遊、康養項目的規劃設計。

近年來，福建以鄉村為舞台，深化閩台鄉建鄉創合作，吸引越來越多台灣建築師團隊入閩；合作項目由農村人居環境整治、美麗鄉村建設、傳統村落保護利用，拓展到集鎮環境整治、農村社區建設、鄉村文創和產業培育等諸多領域。

「十餘年來，發展得越來越好。」吳正隆已參與過福建十餘個鄉建鄉創項目。他的團隊集聚30餘名兩岸青年建築設計師，為一個又一個鄉村重拾盛景。

「大陸有太多機會，只要扎根下來、融合在一起，會一起發展得更好。」吳正隆說，「兩岸一家親」就是如此。

在福州市連江縣安凱鄉同心村，吳正隆把防浪堤壩修建成觀光堤壩木棧道，又修築一條沿海懸空觀景棧道，讓遊客可以在棧道上觀海。在福州市羅源縣起步鎮，他以一條溪、一座橋、一條古街為主線，重現一橋煙雨、一橋夕影的意境，喚醒千年古鎮風采。

在參與鄉建鄉創的過程中，吳正隆始終認為「最重要的是人」：起步階段需要改變人的觀念，過程中需要人的配合，其結果也是為了「服務人」。

4月16日，一站式惠民公共空間——嶺頭大院吸引參訪者前來參觀。 （中新網）

在嶺頭集鎮，吳正隆團隊走訪當地村民和外來人口，發現了集鎮的癥結所在：缺乏老人和幼兒活動空間，人文關懷不足，部分公房卻閒置甚至成危房；雖有明顯的近郊優勢，但配套薄弱，旅遊、消費潛力未能有效激發；紅色文化底蘊深厚但未能彰顯，集鎮的記憶和文脈傳承力度不足。

「嶺頭集鎮面積很小，我們想因地制宜，打造一個小而美、小而精的集鎮。」吳正隆在「診斷」之後「對症下藥」，「人居環境亟待提升」。

嶺頭舊稱桃枝嶺，一條古驛道路經此地，是「入省孔道、通津要道」。吳正隆希望重拾驛道重鎮的文脈核心，強化服務配套功能，串聯新店古城遺址公園、兒童公園、森林公園等形成小閉環旅遊線路。

白牆黑瓦，與青山綠水相映；微動力污水處理站建成，垃圾清運實現社會化運營，雜亂無章的電線桿、電線被清除；閒置農房被用於公共空間開發建設；修繕提升嶺頭頂宋古棧道，新建嶺頭環湖棧道；壽山石文化、紅色文化、郵驛文化被挖掘、提取成文化符號，留住鄉愁……隨著吳正隆團隊的進駐，「閩台融合」的力量悄然改變著嶺頭集鎮。

「村民全程參與，共同締造和美集鎮，這就是我們常說的『共謀、共建、共管、共享』。」在吳正隆眼裡，事在人為。

正是多元力量共同打造，嶺頭大院集文化長廊、長者食堂、休息驛站、樂齡學堂、公益圖書館等於一身，成為一站式惠民公共空間。嶺頭集鎮還探索「本地村民自治+專業社工管理+台灣團隊認養公園+志願者服務」的運維機制，讓居民全程參與，確保可持續發展。

「台灣團隊將長期駐點嶺頭集鎮。」吳正隆向中新社記者表示，他將吸引更多台灣人才參與福建鄉村振興，打造閩台鄉建鄉創文化交流驛站，開闢大眾茶館、假日集市、唸唸工坊等，以開放的姿態融入鄉村。（閆旭）

（本文來源：中新網）