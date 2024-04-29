國民黨立院黨團總召傅崐萁等一行，風塵僕僕赴北京參訪，並與陸方達成4項共識，分別為兩岸和平、農漁產品銷售到大陸、兩岸觀光交流及兩岸大學生及青年交流。

他們人都還沒回到台灣，就已利多頻傳，中國文旅部副部長饒權表示，大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。大陸海關總署副署長趙增連亦同意，將在科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。

在全面開放陸客赴台島內觀光之前，大陸率先開放福建居民赴馬祖旅遊，乃是「兩馬先行」再次優先示範，也代表北京方面對台灣今年1月13號大選投票結果，展現60%的新民意，支持兩岸和平發展、恢復經貿合作的一種善意回應。此舉，將可為疫後馬祖慘澹的旅遊業、交通業、飯店業、服務業等觀光周邊產業，帶來蓬勃商機，除了綠營基本教義派，大多數台灣民眾當然樂觀其成，期盼未來會有更多的陸客來台觀光旅遊，刺激消費、帶動經濟成長，也可以增加兩岸往來交流各種維度合作。

感佩傅崐萁等17名藍委的政治覺悟，雖千萬人，吾往矣，去北京談的都是福國利民的實事，念茲在茲的都是如何銷售台灣農漁產品、引進陸客，也就是韓國瑜所謂的「貨出去、人進來，台灣發大財」，四項共識更是得之不易，裡子面子兼得，著實滿載而歸，綠委酸言酸語的風涼話，完全無傷大雅。

此行收穫，不僅為賴清德520就職送上大禮，也為蔡英文8年執政下緊繃的兩岸關係稍做解套，自詡為「務實台獨工作者」，人稱「台獨金孫」的賴清德，應該從善如流、順水推舟，回應兩岸和平發展的大多數民意要求。

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