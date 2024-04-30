4月下半個月，我和學生時代的友人，兩人結伴在湖南、皖南搭高鐵自由行，期間除了爬了兩座名山黃山和張家界之外，大部分的時間還是在城鄉之間體驗大陸底層人民生活。雖然總體的大陸國民經濟表現並不好，但是底層人民生活仍然呈現強韌的煙火味，除了少數不識人間愁滋味的知識層會喊出「躺平」之外，誰還有那個閒工夫「躺平」？

可惜的是，台灣有一些綠營老權貴雖然長期身居高位，卻不識台灣底層人民的愁滋味。新近的例子是在我回台的前一天，民進黨立院黨團總召柯建銘連夜撰寫2000字文稿，痛批傅崐萁在關鍵5個時機點中急奔中國，「是述職？領旨？領賞？」或是配合統戰「剛性圍事、柔性賣台」。

「剛性圍事、柔性賣台」？

好一個「剛性圍事、柔性賣台」，民進黨治國無能，創造名詞倒是一流，每句扣帽子的語彙，句句直指人心，非置人於死地不可。「柔性賣台」多大的指控啊！不要說一個國民黨總召賣不了台，連掌控過大權的陳水扁、馬英九、蔡英文也都賣不了台，憑什麼一個國民黨立院黨團總召傅崐萁就能輕易地用柔性手段出賣台灣？

那麼傅崐萁又怎麼被指「柔性賣台」呢？依照傅的說法，台灣的百工百業不斷的向國民黨陳情，真心希望兩岸能夠全面恢復交流。台灣不是只有科技業、IT產業，90％以上的國家就業人員包括服務業、製造業、觀光業、農漁民等，對於廣大民意的不斷訴求，國民黨傾聽民意、回應民意、勇敢承擔。

傅崐萁提到，此次的兩岸和平破冰之旅，不只要降低兩岸緊張的氣氛，更讓兩岸同胞能夠全面交流，此行雖是國民黨的一小步，卻是在斷線8年以後兩岸的一大步。此行帶給台灣人民豐碩成果，包括現在中國大陸全面啟動30個主要城市的航點，對台灣做海空運的直航，同時有包括四大直轄市及20個省會的人口密集的大都市正式開放赴台旅遊，能夠直接上網申請赴台證，方便中國大陸居民，線上申請就能來到台灣等等。

這種促進兩岸交流的作為，哪一項跟賣台有關，只有長年身居廟堂之上的柯總召不識民間愁滋味。巧得是，此時主計總處卻公布110年家庭財富分配統計顯示，前20％富有家庭資產淨值是後20％的66.9倍，比80年的16.8倍顯著提高，貧富差距擴大。

國民黨威權體制創造台灣經濟奇蹟，留給民進黨治理最好的資產「護國神山」台積電，卻被民進黨搞到貧富差距擴大到66.9倍，打破過去均富的台灣，以致股票雖上2萬點，除了綠朝新貴會暗自竊喜，一般百姓卻無感，因為錢都被有錢的新老權貴吸乾抹盡，底層人民還在為一日三餐拚老命，跟當年12682首次突破萬點時，全民皆瘋狂股市的氛圍完全不同。

文旦救命錢 賣文旦不等於賣台

當然，傅崐萁被指「柔性賣台」的其中一項是今年台灣的文旦柚可以賣往大陸。這可能被視為不重要的項目，但是對花蓮的柚農可能是最後的救命錢。要知道，即將盛產的花蓮文旦柚，名氣向來沒有麻豆文旦大，但是產量卻更大。今年花蓮文旦又因天災，品質不若以往，尤其是經歷地震浩劫的花蓮柚農，急需一筆資金自救。大陸送出善意救援花蓮柚農，卻被民進黨的老柯說成「柔性賣台」，這種革命時代亂扣帽子的語彙，讓人不禁要問老柯，廉頗老矣，尚能飯否？莫非老柯也已經變成威權時代國民黨的老賊了？

長沙市，在湘江兩岸高樓大廈、江水、山林輝映在一片夜晚的燈光秀下，有如夜間高奏交響曲，夜夜不夜城，這種大陸城市的新燈光美學，已經是大陸最有創造性與活力的一部分。（圖／作者王崑義提供）

長沙市，在湘江兩岸高樓大廈、江水、山林輝映在一片夜晚的燈光秀下，有如夜間高奏交響曲，夜夜不夜城，這種大陸城市的新燈光美學，已經是大陸最有創造性與活力的一部分。（圖／作者王崑義提供）

長沙市，在湘江兩岸高樓大廈、江水、山林輝映在一片夜晚的燈光秀下，有如夜間高奏交響曲，夜夜不夜城，這種大陸城市的新燈光美學，已經是大陸最有創造性與活力的一部分。（圖／作者王崑義提供）

如果再來比較一下大陸內地二線城市長沙市，在湘江兩岸高樓大廈、江水、山林輝映在一片夜晚的燈光秀下，有如夜間高奏交響曲，夜夜不夜城，旅人不累，歸人不散，城市底層百姓更有目標高唱愛拚才會贏。這種大陸城市的新燈光美學，已經是大陸最有創造性與活力的一部分，無法用碳中和來否定它。

相較於台灣隨時大片停電，如果把大陸的城市美學搬來台灣，一定被百姓給罵翻，電都不夠用了，還這麼浪費電。這是民進黨的能源政策造成「窮台」的一面。民進黨執政8年以前，一餐百來塊就可吃飽，現在因為電價高漲，沒有200元，誰能吃飽？這不是民進黨的「窮台政策」，誰又能窮台？

所以綠營老權貴還在用意識形態思考兩岸問題，國民黨新老權貴已經知道用生活意義來思考兩岸問題，民進黨在停滯，國民黨雖連三敗，卻知道生活是現實，意識型態是廢柴，所以國民黨是在進步中。

只是，不知未來主導陸委會的「邱新貴」是要繼續用意識形態來思考兩岸問題，還是用生活方式思考，讓兩岸有點人間煙火味，這恐怕是攸關民進黨政權能否存續的關鍵問題，無關「柔性賣台」的八股味。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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