行政院主計總處4月29日公布我國2021年底家庭財富分配的資料，統計顯示，平均每戶家庭財富1638萬元；排名前20%與後20%家庭，平均財富分別為5133萬元及77萬元，兩者差距達66.9倍。反觀1991年時，平均每戶家庭財富526萬元，而5等分位家庭財富差距僅16.8倍。

經過30年的經濟發展，由於股市及房地產投資的高報酬率，故我國家庭財富差距有擴大現象。2022年底我國家庭部門財富淨值160兆元，占比最多的前3項分別為房地產占32.1%、人壽保險準備及退休基金占22.4%，以及有價證券占16.3%。瑞士銀行於今年2月發布的《全球投資回報年鑑》顯示，台股由1967到2023年的投資年化報酬率為9.8%。

另外，代表中古屋交易的「信義房價指數」也顯示，2001年第1季至2024年第1季期間，房價上漲336%，也就是平均每年上漲6.6%。再加上這段期間每年租金約為房價的2%，故房地產的投資報酬率為8.6%，也遠高於這段期間的平均經濟成長率3.57%。

不過，我國財富分配不均的情況仍優於其他先進國家。 一般在進行跨國財富分配不均比較時，最常使用吉尼係數，其數值愈大，代表不均程度愈高。與其他各國比較，2021年我國家庭財富分配的吉尼係數為0.606，低於澳洲的0.611、英國的0.62、日本的0.678、法國的0.676，以及德國的0.727。

我國家庭財富差距66.9倍也遠高於家庭所得差距。依據主計總處2021年的《家庭收支調查報告》，和可支配所得排名後20%的家庭相比，排名前20%家庭的可支配所得為其6.15倍。家庭的可支配所得來自薪資所得、股息及租金等現金流量。因此，兩者差距主要反映從2001以來，在全球低利率環境下，所導致的台股高本益比(今年3月為23.5)以及高房價租金比(新北市2022年為51)。

部分民意代表看到家庭財富差距達66.9倍，可能會要求行政部門進行財富重分配的政策。不過，行政部門在回應時，宜注意下列兩個現象：

首先，家戶財富越高，其戶內人數也越多。因此，家戶平均每人的財富差距會小於家戶的財富差距。2021年時，財富排名位居前20%及後20%的家庭，其戶內平均分別有4.03人及1.62人。因此，以家戶平均每人財富計算，前者為後者的倍數縮小為26.9。

其次，主計總處所公布「統計分類級別」財富的變化，並非反映人們在現實生活中的變化。可以想見30年前排名位居家庭財富後20%的家戶，有相當比例已力爭上游，現在甚至可能已攀升成排名前20%。反之，30年前位居財富排名前20%的家戶，現在也可能淪落至排名後20%。因此家庭財富差距數據不宜過度解讀。（作者為國立台灣大學國家發展研究所兼任教授）