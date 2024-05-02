我小時候，每當慵懶被動，家母常以泉州腔閩南語譴責我：「親像ka-lé同款！」一開始我聽不太懂，還以為她笑我像剪刀（鉸攆，ka-liá）一樣，手動一下，才剪一下，因為母親善於裁縫，以剪刀為喻，似乎理所當然。

很久以後，我才恍然大悟，原來家母口中的「ka-lé」是指線控木偶：傀儡尪仔。我想我的遲鈍未必天生，應該是與日常生活裡已極少有機會接觸傀儡戲有關。

直到在金門認識金門傀儡戲劇團蔡甲庚、蔡遠進父子之後，我才與懸絲傀儡有了近距離的接觸，並且親眼目睹藝師巧手操縱下的傀儡戲偶其實可以做出許多高難度的動作。

蔡遠進團長師承泉州提線木偶大師林文榮，林文榮神乎其技的《鍾馗醉酒》，捧缸、甩杯，蔡遠進學得很到位，而他又據以研創出獨具金門特色的《風獅爺獻瑞》，拔劍、舞劍、收劍，同樣令人歎為觀止。

有一天，我看了蔡遠進演出《小沙彌下山》詼諧逗趣的劇情與動作，請問他傀儡還能做什麼？他很豪氣地說：「原則上，人能做的，傀儡都會！」

就衝著他這句話，我2021年主辦「籤詩文化國際學術研討會」時，便邀請金門傀儡戲劇團為研討會進行開幕表演，我的要求是讓傀儡抽籤詩。

這事並未難倒蔡團長，2021年11月7日，只見他手持名為「祝幸福」的老者傀儡登場，口唸「大街小巷鬧彩彩，五顏六色是花海，家家戶戶笑哈哈，歡頭喜面樂洋洋」四句吉祥話，為籤詩文化研討會進行了傀儡當場抽籤詩的生動演出，博得滿堂彩。

葉鈞培老師及其《金門拭餅文化》。（作者提供）

又有一天，我聽說蔡遠進應邀要為葉鈞培老師作品展進行開幕表演，由於葉老師編著過一本有名的《金門拭餅文化》，金門拭餅就是我們常說的薄餅、潤餅或春捲，金門地方傳說金門春捲乃是明朝名宦蔡復一（1576－1625）夫人李氏所發明。我突發奇想，建議蔡團長不妨讓他的傀儡來演這齣。

蔡復一畫像（局部）與傀儡戲偶。（作者提供）

2024年4月2日，清明節前兩天，金門睿友文學館「葉鈞培走讀金門作品展」隆重開幕，現場觀眾果然大開眼界，因為大家萬萬沒想到金門傀儡也會包春捲！

在「一目觀天象，一腳跳龍門，龜蓋朝天子，麻面滿天星」四句形容蔡復一傳奇形象的旁白聲中，只見右眼微眇的蔡復一木偶步上戲臺，端坐案前振筆直書。一旁賢慧的蔡夫人，看老爺為奸臣所陷，為求在時限內寫完大量文書而忙到沒法吃飯，於是製作拭餅皮，把食物切碎做餡，捲成圓柱狀，親餵蔡復一進食，使丈夫免於饑餓，且好消化。

金門傀儡也會包春捲。（作者提供）

李氏親餵夫婿蔡復一吃春捲。（作者提供）

戲臺上，蔡復一咬了一口拭餅，問：「嗯，真讚、真讚，吃了有飽，又能補充體力，真是不錯。這道菜是什麼？」蔡夫人回答：「這道菜叫做拭餅，是用春捲皮、紅蘿蔔、豆乾、豌豆、香菇、芹菜、蒜苗、韭菜、五花肉等食材做成的。」說完，轉身又拿起一個包好的春捲，走向臺下，遞給在場的金門縣文化局呂坤和局長品嚐。

蔡夫人請呂坤和局長品嚐春捲。（作者提供）

受限於開幕表演時間短暫，金門傀儡戲劇團「蔡復一夫人李氏發明食拭餅」劇情力求簡單明瞭，不過這次的演出無論是蔡復一右眼微眇的木偶造型，或者夫人李氏包春捲的靈活動作，都可以看出蔡團長的用心與巧思。

我邊看邊想，既然金門傀儡會抽籤詩，也會包春捲，那麼以後可不可以請蔡遠進表演一下金門傀儡（ka-lé）拿鉸攆（ka-liá）剪布做衣服的裁縫動作呢？這個想法，我還沒有跟蔡團長說。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）

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