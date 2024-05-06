針對立委質詢，堂堂外交部長吳釗燮在國會殿堂卻不斷跳針，連說了8次「趕快去告我藐視國會」，話說得豪氣干雲正義凜然，深厚底氣當是卸任後行將高就國安會秘書長，哪會把新科女立委質詢當回事？準總統賴清德公布國安人事時，吳表示「這份工作雖然有時令人感到沉重，但能堅守外交部長崗位6年是巨大榮幸」。試問部長任內斷交八國，創下自開國以來前所未有的慘烈紀錄，何來榮幸之有？

回頭看看前兩年虧損高達5460億元的老牌國營事業台電公司，近年來為了自宮的電業法，大搞「風光發電」戕害環境不說，高買低賣把老本快賠光了。上月初電價剛大漲11趴，415便差點發生分區限電危機，台電緊急以每度電12元的價格向10家企業購電，猛砸2400萬驚險撐過危機。桃園市更慘，半月來竟跳了10次電，民眾無奈面對「花式跳電」，王美花部長卻說，「大家對於能源政策有不同意見是一回事，但不能因為意見不同，我沒有按照你的意見，我就一定會缺電」，一副死豬不怕滾水燙的賴皮樣。「斷交罵中國；停電怪動物」的政府，老百姓只能徒呼負負。

五月又逢報稅旺季，掏荷包時想到三民主義「人民有權政府有能」金句，終究只是國父的建國理想。「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。」兩千多年前史冊記載竟重現寶島台灣，明儒顧炎武曰：「士大夫之無恥是為國恥」，若政府視其為非炎黃子孫的「外國人」，自然是不值一哂了。

（作者為退伍軍人）

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