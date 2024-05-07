美國高校近期掀起大規模反戰示威活動，以哥倫比亞大學的一場和平紮營抗議為起點，至今已發展成席捲全國各地乃至歐洲的示威潮，要求正義與和平。

二戰後，美國風生水起獨霸全球，不但在經濟、科技等實質層面遙遙領先世界各國，美國價值觀更隨著好萊塢電影傳遍全球，美國成為正義的象徵。這些價值觀包括自由、民主、平等、自由、人權、法治等，既為美國獨立建國奠定基石，也塑造了美國現代社會和文化，卻在近年來被扭曲得面目全非。

拜登政府違反一切「美國價值」，也要力挺「猶太金主價值」，支持以色列政府對迦薩走廊的巴勒斯坦人下狠手就是顯例，親手毀掉了美國的貞節牌坊，大學反戰潮則是驗證「美國良心尚存否？」的試金石。

許多人從規模大小觀察此次反戰潮，發現遙遙呼應了1968年爆發的學生反越戰運動，但兩次緣起未盡相同。最大的不同是，當年美國有徵兵制，年輕人被強迫參戰，不做逃兵，就得在校園抗拒徵兵，實肇因於切膚之痛，因此反越戰如此之風起雲湧，這倒與今日台灣青年處境接近。

自從蔡總統宣布將4個月的義務役役期恢復為1年，2024年開始實施後，許多高資產家庭已悄悄進行布局，將孩子送往國外。表面風平浪靜的台灣社會，底下是波濤洶湧，許多年輕人已開始呼籲和平。

台灣執政黨慣常操弄一種迷思：只要有人提到「和平」可以談判，就回以沒有民主、自由、對等、尊重…，就沒有和平談判。彷彿這些價值與「和平」分居天秤兩端，必須掂量。孰不知這些價值其實都與和平在同一邊，要嘛全有，要嘛全無。俄烏戰爭、以哈戰爭血淋淋的事實就是最好的佐證。俄烏戰爭兩年多來雙方死傷慘重，烏克蘭更是經濟破產，近千萬人離鄉背井逃亡海外，他們哪來的民主、自由、對等、尊重？沒有和平，一切歸零。

中華民族歷經數千年憂患，深明此理，留給子孫的告誡就是「和平」。所以國父說中國人熱愛和平出於天性，遺言更是「和平、奮鬥、救中國」七字箴言，實乃真知灼見。兩岸休兵70年，台灣成為四小龍、科技島；大陸更全民脫貧，超英趕美。任何一個中國領導人都不會願意在歷史關鍵時刻讓湯恩比的預言「21世紀是中國人的世紀」毀在自己手裡，也會有耐心等到水到渠成。但去中化的文史課綱讓這一切變得複雜。

大陸國家主席習近平理解中華文化，所以他視認同中華文化的前總統馬英九為老友；馬總統理解中華文化，所以他信任習近平懂得「仁者以大事小」。中華文化是習馬之間的密碼，也是兩岸和平的密碼。如果賴總統有此同理心，和平唾手可得，否則一切歸零。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）