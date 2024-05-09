聖經創世紀說，神用地上的塵土造人，在這個泥巴人的鼻孔裡吹了一口生命之氣，這個泥巴人，就成為有靈的活人了，起名「亞當」；神認為亞當一人獨居不好，要為他造一個配偶來幫助他，乃利用亞當身上的一根肋骨，造了一個女人，所以女人是男人骨中的骨，肉中的肉，二人結為一體永不分離。

神照自己的形象造人後，就賜福給他們，要他們生養眾多，遍滿地面，並治理這地。人要怎麼樣才能「生養眾多，遍滿地面呢」？其中最重要的事就是食和色。如果人都不想吃東西，很快就會面臨死亡。如果人都不喜歡男女之歡，人類很快就會斷子絕孫，地球將空空蕩蕩。所以神要人生養眾多，遍滿地面，在人性中就添加了「好食好色」，這就是所謂的「食色，性也」。

人類喜食物，愛男女之歡，這是神造人所賦予的本性；眾人看到心儀的異性，就會有性衝動，不要不好意思，這是神造人時的添加劑。男孩子到了一定年齡，就會情不自禁的喜歡女性，且會想入非非。我們讀大學時住宿舍，室友常會說，昨天晚上我又「畫地圖」了。

所謂「畫地圖」，是說昨晚作夢，與女人上床有性行為而射精，精液流在床上，乾了，好像地圖一樣，這是正常現象，不必不好意思或大驚小怪。如果所有的男人到一定年齡都沒有這種現象或思念，女人都沒有與男人擁抱上床的愛慕，那人類又怎能生養眾多，遍滿地面呢？

食與色雖是造物主造人，為生養眾多而賦予的必要條件，但並不表示這就可以漫無限制。大家都聽說過「肥胖是百病之源」，要想健康就要想方法與肥胖說拜拜！就色來說，要對色說拜拜困難重重，唯一的方法，就是滿足性的需要，結婚是最好的方法，而且這也是神所希見的方式，其次就是躲避。

聖經主禱文中有句：求神不叫我們遇見試探。當不應有的色靠近你時。要趕快逃避。最有名的佈道家葛理翰牧師，30歲的時候，對外公開宣告，從今以後除妻子外，絕不跟任何女性單獨相處，這就是在遠離試探。大家都聽過，柳下惠坐懷不亂的故事，但那只是故事，並非事實。在一次相關的演講中，有聽眾問我，你應該可以柳下惠坐懷不亂吧！我說能夠坐懷不亂的只有兩種人：一種是像孔夫子一樣的聖人，一種是白癡。你說我是哪一種，兩種都不是，答案清楚了吧！大家哈哈大笑！

最近在媒體上看到一件難過的新聞。有位國小校長涉嫌在校外私人浴廁，偷拍少女入廁、更衣等有裸露的私密畫面，被報警，進入法院，校長已坦承犯行。地檢署已向法院申請羈押獲准，先羈押兩個月。大家想一想，如果你是這位校長，你現在要怎麼辦？對得起全校師生嗎？對得起父母、妻兒嗎？對得起社會大眾嗎？真是一萬個對不起，但那又有什麼用呢？一步走錯，終生難過，食色性也，能不慎之再慎之嗎？

對這位校長的錯誤行為，大家可有一萬個譴責，但我的心情卻不是譴責，而是對他的處境心生同情。試想你是他，現在關在看守所，所犯一個校長絕不應犯的醜陋行為，好像世界皆知的樣子，你要怎麼辦？我在想他的家人，父母妻兒如果來探視他，他要說什麼？一句對不起，就能解決自己的痛苦嗎？各位朋友，你如果真是這位校長的知心朋友，在朋友遇此痛苦時，你能有何相助之道嗎？

我是個嫉惡如仇的人，但我也是個時有莫大憐憫之心的人。如果我有機會見到這位校長，我會跟他說，勇敢地承受這一切又一切的譴責、怒罵吧！勇敢地邁向人生另一光明世界，讓自己看到光明，更讓自己成為曾犯大錯之人，努力奔向光明的標竿，將來你會是世人稱讚及學習的榜樣。

這樣的例子非常之多，聖經上大衛王強佔部屬之妻，且詭計置該部屬於死地，其犯行為世人所不容，上帝曾重重的懲罰他。但他沉痛、徹底的悔改，神仍接納他，並使他成為有名的君王。大家要記住：小人也有未來，君子也有過去！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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