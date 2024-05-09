最近由於一位國小教師，由於批閱學生的日記，強調不要使用「中國的用語」「估計」一詞，經報章披露後，引發了相當多正、反兩方面的不同意見，這是非常值得密切觀察的社會現象。

無論各方所持的論點為何，由於海峽兩岸使用的都是「漢字」（中文）系統，在如今網路普遍發達的擴散效用下，其用語、詞彙會相互影響，是絕對無法避免的。這種交互的影響，不僅僅見於大陸的用詞影響及於台灣，台灣的用詞也同樣影響到了大陸，更有意思的是，連日本的「漢詞」，也一樣不少人喜歡使用。

有網友羅列了不少可能源於大陸的用語，如形容詞「牛逼、很火、高大上、給力」，動詞「忽悠、犯二、死嗑、坑爹」；以及科技「視頻、U盤、內存、激光、短信、軟件」，食物「土豆（馬鈴薯）、酸奶（優格）、豬手（豬腳）」；商業、美妝及日用品用語包含「合同、洗面奶、奶頭（奶嘴）」；而台灣的「三小」、「吐槽」，大陸人士也會隨俗使用；而日本語中的「和製漢語」，在海峽兩岸更早已被運用到習以為常，什麼「主義」、「某某化」、「封建」、「紀律」、「契約」等，普遍充斥於中文書寫當中，多數人根本都渾然忘了是從日本語中的來的了。

大體而言，「和製漢語」由於文言文的色彩較濃，故在「書面語」中運用非常廣，也很自然，如前陣子流行的「炎上」一詞，就根本是從《尚書》中來的。但兩岸的用語，則多數是「口頭語」，由於網路上普遍的趨勢就是口語化，因此反而較少被運用在書面語上，如大陸非常流行的「牛逼」二字，大概是不會出現在正式的文章中的。

如果要區分兩岸用詞的區別，我們可以說台灣的用語較「雅」，而大陸的用語較「俗」，如是而已。但無論如何，都是口頭語的一脈。「口頭語」如果較雅馴，可能會轉入於「書面語」中，成為書寫的範式，而若干過於「俗」的用詞，就會因時間的演變而遭到淘汰，不僅在書面語中會寖久消失，就是口頭語裡也會很快就被潮流所淘汰，例如現在我們讀古典白話小說，裡面許多當時人們熟悉的詞語，現代人根本連其指涉都搞不清楚，遑論使用的，「撞木鐘」是「招搖撞騙」的意思，「打茶圍」是尋芳客逛秦樓楚館的行為，還有多少人曉得？這本來就是任何語言發展的常態，是不足為奇，也不是任何力量可以強制、遏阻的。

兩岸由於整個發展歷史、社會情態、政治制度及地方特色的不同，用語有異，是非常自然的現象，語言的能否長期為人所使用，但看能否經得起時間的考驗，不是個人好惡所能左右的，喜歡的人就用，不喜歡的人打死不用，各從其所好，其實又何必勉強？

漢語詞組的構成，是千變萬化的，只要符合文法規則，經常可以「自鑄新詞」，故無論是海峽兩岸或是東鄰日韓，都可以運用這一方法增加新詞，卻無一不是能夠從字面上大約掌握到其意涵的，許多人不知其故，妄生差別心，硬是要將漢語的詞組壁壘分明地區判哪些是大陸的、哪些是台灣的，凡是台灣人就不應該援用大陸的流行用語，而忽略了這些詞組，本來就是屬於漢字字義的衍生，卻往往故充內行，說得天花亂墜。

以「估計」一詞來說，估與計都有估量、計量的意思，儘管大陸普遍使用，卻不代表這就是大陸專屬的，台灣作家使用估計一詞的，也是不勝枚舉，為何就不適用？難道台灣不是用漢字，而非得將某些詞組拱手讓給大陸不可？當然其中就是有許多「貓膩」存在了。

台灣的流行語，喜歡援用「和製漢語」，明明是故事，卻非得說成是「物語」不可；分明是「新娘」，也要用「花嫁」代替，不嫌其套用日本的詞組，就是嚴格不允許別人用「視頻」、「軟件」，連泡麵也不能說成「方便麵」。

據我「估計」，其中的「貓膩」可是不小，但就非得說是「推測其中必有隱情」不可嗎？事實上，「貓膩」二字，早在中共建國以前就有了，「貓兒膩」本來是回族的用語，取貓在便溺後，會用泥沙將糞便掩蓋之意，表示箇中必有不願為人所知的隱祕，用「隱情」固然文從字順，用「貓膩」豈不也生動活潑？

然則，台灣社會上卻不乏有人對大陸用語持無厘頭的反對態度，其間的「貓膩」，其實也是非常明顯的，這就是盲目的「反中」，只要是與中國大陸相關的，一切都在反對之列，這無疑是整個政治意識形態侵蝕了文化、滲透入文字用語當中，也莫怪前此的「土豆」也非講成是「花生」，而不能是「馬鈴薯」不可了，台灣的「政治正確」，已到了無孔不入的地步，這才是真正讓人憂心的事。

（作者為國立台灣師範大學退休教授）