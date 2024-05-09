民進黨的「逢中必反」到了失去理智的地步。馬英九的「和平之旅」被抹紅為中共統戰工具；國民黨立法委員的「破冰之旅」被汙衊為「賣台之旅」；藍白立法委員預定18日飛往太平島宣示主權被批判為「小丑團」、「為中國助威」。民進黨自詡最會保護主權，然而面對太平島主權，卻如氣球般一戳就破。

仰視美國旨意行事

中國自古以來就擁有南海諸島主權，二次大戰後，國民政府頒布11段線的主權，組成中華民國的傳統疆域線，太平島更是由海軍「太平號」軍艦負責自日本軍隊接收而命名，再加上長期駐軍與開發，太平島主權屬於中華民國毋庸質疑。前總統陳水扁與馬英九分別於2008年及2016年登上太平島，就是主權的展現。

2016年海牙仲裁法庭裁決，根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），太平島不是島是礁，因此不能宣示主權，同時中共基於「九段線」的海洋權益主張及近年的海洋執法和島礁開發活動，也被視為違反公約，台灣與大陸都不接受這項裁決。我外交部並發表聲明嚴正指出，對於相關判決既不承認，亦不接受。馬英九更於當年1月28日登臨太平島，藍綠立委也於7月28日共赴太平島宣示主權。

過去7年多來蔡英文總統熱衷進行所謂的元首外交及過境外交，對擁有主權的太平島卻視為禁忌，既不敢抗議國際仲裁法庭裁判無效，也不願在國人殷切期盼下前往太平島，只是以各種理由搪塞。如外交部長吳釗燮表示，台灣應展現製造和平而非爭端的國際形象，坦言目前總統登島「時機不恰當」。國安局則表示，總統若要登太平島，必須考慮南海區域政情複雜化與南海情勢軍事化，評估飛航安全與維安的問題，現階段不建議總統前往。這種說法更是以誤謬的邏輯誤導國人。

首先，中菲爭議不涉及太平島主權問題，更不能影響台灣的決策；其次，若國安局評估屬實，豈非代表過去8年安全形勢加速惡化，已影響到總統宣示主權行動的安全，否則為何陳水扁與馬英九沒有飛航安全與維安的問題？更進一步思考，以當前情況，總統都不能前往太平島，若南海發生衝突，台灣是否還有能力保護太平島的主權與安全？國安團隊的種種託辭只是顯示蔡英文政府懦弱、無能，以及仰視美國旨意行事。

中國與菲律賓在南海的緊張對峙螺旋上升，美國則透過強化區域內聯盟及擴大軍力部署對抗中國大陸，在這種情勢下，為避免邊緣化與主權弱化，總統前往太平島，以和平手段宣示主權更顯重要，吳釗燮卻自貶為徒增國際困擾、製造爭端，完全喪失一個主權國家應有的立場與尊嚴。

捍衛主權何錯之有

在決策過程中也處處可見美方的運作，美國正傾全力維護在印太地區的主宰地位，兩岸在南海區域的爭議有交集之處，顯然非美國所樂見。如馬英九在卸任總統前登太平島，發表「南海和平倡議路徑圖」，美國務院公開回應：美方感到失望，此行動沒有助益，對和平解決南海爭議無貢獻。

馬英九日前在臉書透露，他卸任前4個月登太平島，當時某個友邦曾表示反對，但他不為所動，因為在南海宣達主權，以及發表南海和平倡議，對整體區域的正面效益更為重要，所謂「不為利誘，不為勢劫」。以國家元首高度，就維護國家主權而言，蔡英文比起馬英九與陳水扁實在是等而下之。

事實上，拜登政府大張旗鼓在南海升高對中共軍事態勢已引發疑慮，西方觀察家已將南海列為「世界三大軍事衝突點之一」，《國家利益》專文指出，無論釣魚台或南海小島都是人煙稀少的小島礁，對美國沒有戰略價值，更不是美國的重大利益，對中國而言，則是涉及領土與主權完整的核心利益，拜登加碼在南海與中國進行對抗是魯莽的策略。若美國結盟菲律賓、日本而與中國交戰，潛在風險是失去整個印太地區。

蔡政府官員與民進黨一再表示總統「不排除」或將擇期登島，蔡英文卸任在即，「太平島畢業旅行」已不太可能，現在看來都是在打假球。蔡英文不去太平島也就罷了，民進黨就別再表演抗中政治秀，口中喊主權，沒半點行動，卻反過來貶抑在野立委前往太平島捍衛主權的行動，欺誑成習，人格也太扭曲了吧！