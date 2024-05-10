我跑過外交新聞，外交部是個超級嚴肅保守的部會，因此當我看到外交部指責國民黨立委徐巧芯洩密：「外交部無法排除，這是對岸的認知作戰行為」，我震驚到眼珠子都要掉出來了。

什麼時候，那個方領矩步字斟句酌的外交部，也撒開了罵立委妄議他國內政、詭辯、抹黑、心虛卸責、不符做人道德標準，以前外交部的發言要是有這麼辣，我就不會老是找不到新聞寫了。不過，「無法排除這是對岸的認知戰」，既把指控說出，又以似是而非的說法迴避了汙衊他人的責任，其實技巧比直接抹黑高了一層，不愧是擅長咬文嚼字的外交部。

但話說回來，不排除的狀況可以層出不窮，外交部無法排除這是對岸的認知作戰，那麼外界也無法排除，外交部是蓄意以認知戰之名，行對批評者扣紅帽子之實吧。

一個應該行政中立的政府部門，噴口水打這種泥巴戰真的合適嗎？徐巧芯爆的是一椿1千萬美金、透過捷克援助烏克蘭的計畫，該計畫3月捷克自己公布過，不是大新聞，外交部也只列為最低階的「密」件，而非絕對機密。但外交部長吳釗燮過去就對在野立委毫不客氣，如今即將離任，更像吃了火藥似地，不但回罵還要提告《刑法》。法律的事自有法律處理，但近年來民進黨不斷拋出「認知戰」這頂帽子，把批評意見都指為對岸的認知作戰，反對人士都被貼上「中共同路人」、「對岸勢力的協力者」標籤，既廉價又無腦，卻很好用，也對民主產生了深遠的傷害。

賴清德只靠40%選票當選總統，民進黨也失去國會第一大黨地位，但比起蔡英文，賴清德其實是硬核派的台獨信仰者，目前看來，無論是賴清德還是民進黨，不但無意緩和兩岸關係，對任何化解兩岸緊張的動作都充滿戒心與抗拒。

中國國家主席習近平在「馬習二會」中絕口不提中華人民共和國，只談中華民族，還說一家人該多走走看看，不久對岸就開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，推動福建民眾赴台團客旅遊。意思是陸方先來個小開放，等台方善意回應後，陸方會再開放更多。但這項利多是給國民黨立委的，掌聲民進黨享受不到，因此即使旅行業殷殷期盼也不肯放行。

大陸的戰略視野其實很遠，民進黨的小擋小鬧並不放眼裡，反正雙方根本話說不到一處去。習近平希望拉近兩岸人民的心靈距離，為將來的融合創造基礎，民進黨便努力阻止兩岸人民的接近。狂打「認知戰」這張牌可以繼續把中國妖魔化，還在台灣內部製造分裂，把批評者都扣上中共協力者的紅帽子，如此既可以遮掩施政不力，還可以藉著「抗中保台」這張萬靈牌，在選舉中擴大勝算。

老實說，與其說「抗中保台」是萬靈牌，不如說它是萬金油牌，什麼頭疼腦熱都可以拿出來抹一抹，結果什麼病也治不了。問題是，如果民眾浸淫在這種弱智的邏輯與廉價的抹黑中，被大內宣及網軍反覆洗腦，整個社會集體降智而無法清楚思辯，那麼，無法排除台灣將成愚昧之島。