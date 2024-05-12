以後台灣立法機構的文書和提案，寫到「中國」兩字時，將改用「大陸」。這是國民黨總召傅崐萁的創舉，可遏阻兩國論的毒素在台灣不斷的滋長，不斷的惡化，更希望傅總召進一步強化「親中」意識，去感染台灣2300萬的同胞，進而邁向融合發展。

回憶兩蔣時代，文書根本沒有這個問題，但因為有了台獨的民進黨之後，他們以「蠶食」的方法，吞噬了台灣的媒體，以及毒化了所謂意見領袖，逐漸逐漸地，他們講到大陸都用「中國」。而一般的庶民，久而久之也就見怪不怪，這根本就是文化台獨。一旦全台灣2300萬都用「中國」、「中國」的時候，想想看，那種心靈上的台獨已經併吞了整個台灣。這也就是台灣今天的現狀，親中竟然變成旁門左道，連國民黨副主席夏立言訪陸回台後，竟說出國民黨不是親中政黨。

說到這裡，大家都再回頭想想，國民黨以前談到兩岸，都說自己是中國人，兩岸要統一，也從來沒有人懷疑過。

可是現在的國民黨呢？從過去的吳敦義開始，到江啟臣，到今天的朱立倫，哪個敢挺起胸膛說，我是中國人，我要遵循憲法一中，我希望中國要統一。也正因為如此，「朱立倫們」都不承認九二共識。

現在，如果國民黨要清黨，至少要清除掉暗獨和獨台的「內賊」，或者說得更透徹一點，寄居在國民黨的暗獨人士。面對不斷靠向台獨的民進黨，這樣的國民黨如果不撥亂反正，會有前途嗎？選舉的版圖會越來越大嗎?

因此，最近大家談到國民黨明年要選黨主席，竟然還有藍皮綠骨的敗將或暗獨的黨員竟也虎視眈眈。拜託啊，我跪天跪地，大聲呼籲張亞中、洪秀柱，還有傅崐萁、蘇起、邱毅等大老，恭請你們出山吧，振臂高呼我是「親中」的，我是中國人，還我中國要統一的口號，還我正宗孫中山先生所創立的中國國民黨，還我黨魂和黨德，而且時間已迫在眉睫。還請大家讀一讀蘇起的4至5年內台灣會game over的著作吧!

最近國民黨的智庫公佈了所謂重大的議題，包括改革立法機構等十項議題，這些固然都重要，但更重中之重應將國民黨存在，與力挽狂瀾的價值闡釋得更清楚、更明白。為了國民黨日後的選舉和發展，應強化親中只會加分，不會扣分；與其緊抱美國大腿，沒有尊嚴的向他們膜拜，讓他們摸頭，不如反過來親中，跟同源、同宗的自家人平起平坐，談融合、談統一，並逐漸形成台灣的主流意識。

何況這一天遲早會到來，晚做不如早做的好。請你們快速擬定「兩岸政治協商」的對策，這才是能讓國民黨浴火重生之道，我堅定認為這比你們所做的重大議題更緊迫。如果那天到來，台灣上空將不再有軍機，海面也不再出現戰艦了，我們長治久安的日子就到來了。（作者為前立法委員）

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