蔡英文總統打算在陳建仁內閣總辭後發布「特赦陳水扁」，臨去秋波一石激起千層浪，民間一片罵聲，期期以為不可。媒體報導，蔡英文和賴清德對此「有共識」，採「免刑不免罪」，並將沒收8億餘元的犯罪所得。解除封印的老虎下山，誰最該擔心？

要說蔡、賴對赦扁案「有共識」，恐怕是吃了準總統賴清德豆腐。事實上，蔡英文和陳水扁沒有政治上的恩怨情仇，蔡總統還曾探望扁媽，與扁媽互動良好，阿扁保外就醫期間可以趴趴走、可以主持電台「微微笑」，不能不說蔡政府替扁開了方便門。然而，赦扁案多年來只聞樓梯響，未聞下樓來，關鍵因素當然不是蔡總統特權，也不會是在野黨壓力或是社會觀感，這些因素目前依然存在，8年來不處理，顯然有政治因素。所以陳水扁回應「政治問題就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。

賴清德和陳水扁關係就剪不斷、理還亂了。一年前民進黨主席賴清德推動《公職人員選舉罷免法》修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，劍指陳水扁兒子陳致中，陳水扁為此北上總統府請願，向媒體哀訴「如果人家不想跟你講話，那你要熱臉貼人家冷屁股嗎？」本命區同是台南的賴扁關係就是這麼糟糕。更別提當年正義連線和新潮流「十一寇」黨爭的宿怨。

民進黨人私下透漏，新系花媽陳菊、賴清德過去多次探望阿扁，總是帶著媒體記者大陣仗同往，這是作秀還是虛情假意，外界可能分不清楚眉角，其他派系探視扁，可不會如此造作。新系真的會把赦扁案當一回事、「有共識」嗎？

就在此時此刻，民進黨正進行各縣市黨部主委選舉，台南市立委陳亭妃與立委林俊憲打得火熱，還沒有獲得特赦的阿扁已公開在「微微笑」電台大力推薦陳亭妃。台南市這大片江湖，還是賴派說了算嗎？

蔡總統下台前施恩阿扁，非新系大集結恐怕才是英系不得不的自保之道，美國雖然追阿扁海角七億不可得，為了管控台海安全，避免賴清德獨來獨往、伺機坐大，赦扁案如果可以給賴清德穿小鞋，牽制賴清德多加一道保險鎖、安全瓣，也滿好的，不是嗎？！

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