最近，禁不禁抖音等大陸社群媒體的話題再次火爆。根據民調顯示，在幾個台灣人經常使用的社群平台中，近一年的網路聲量以Facebook最高，其次為Instagram，接著第3名就是抖音（含TikTok）。從抖音帶起的諸如魔芋爽、蘿蔔刀、科目三等流行文化現象可見，抖音受到一衆年輕群體的喜愛。

但是，繼美國總統拜登簽署「抖音禁令」後，政府似乎有意進一步限制使用抖音等中國大陸社群平台，民進黨立委黃捷提案修《個人資料保護法》，防堵抖音。陸委會也是不落人後，以島內傳出首起小紅書三方詐騙事件，抖音亦曾出現數起同類型的詐騙案例為由，警告網民不要使用中國大陸社群媒體。問題是，網民並不買單，陸委會發出警告當下，Facebook和PTT就有網民立即出來嗆聲「收到，馬上下載」。反骨的不只是這些網民，更有交通部代表官方打臉，以145萬9千元台幣公告招標在大陸行銷台灣觀光，使用的恰恰就是「自家人痛罵有國安、資安疑慮」的微信、小紅書等大陸社群平台。

網民的「不聼勸」和交通部的「不得不」，後面都是市場自由選擇產生的結果。大陸社群媒體該不該用誰説了算？還是得民衆說了算。政府想要阻止民衆的自由選擇，那估計就難了。就算拜登的「抖音禁令」，前提也是TikTok（抖音國際版）脫離中國母公司字節跳動。與其說美國想禁止TikTok，不如說美國更想擁有它。為什麽，因為TikTok在美國有上億的用戶，政府依然要顧慮民衆的自由和需求。網民們不是傻子，一個不好用的軟體沒人會留戀，小紅書傳遞生活經驗，是網路同溫層常識傳遞的需求。抖音提供迅速的新聞資訊，給與網民更多的言論自由，兩者都能在自媒體時代產生互助價值和經濟價值。政府的施政行為更加不能把民衆當傻子，一則政府給不出抖音、小紅書這些軟體的替代品，無法滿足民衆的使用需求。二則民進黨身為執政黨沒有起到示範作用，民進黨立委林楚茵喊要「禁抖音、愛奇藝」，結果自己私下用得很開心。三則政府的監管職能未盡，Facebook也是詐騙大溫床，廣告推播多數有詐騙之嫌，政府沒有相應處理，以詐騙為由勸導民衆，不能服眾。四則政府對於言論的管控引來反感，對於電視台一片綠油油，年輕群體轉戰網路尋求言論自由，更多限制和禁止只會適得其反。

陸委會的警告方式，生硬到令人反感，好像在告訴民衆，因為監管不到，所以請大家不要用。那政府在整個社會管治中扮演什麽角色，按照這樣的邏輯，民眾被電話詐騙，求助無門，禁用電話好了，民眾被簡訊詐騙，求助無門，禁止傳簡訊好了。承載需求的哪個管道出了問題，就禁止使用哪個管道？這是無理的。政府的失能，不能讓民衆買單。

除了直接禁用，如何要求平台方善盡資訊安全與管理資料的責任，才是政府應該盡到的職責。美國作為一個大國，在面對中國時，也是該合作的合作，該鬥爭的鬥爭，何以我們台灣，甚至不敢提一提監管問題，基於民生考量的溝通魄力沒有，先拿民衆需求開刀。其實，陸委會可以作為協商兩岸事務的管道，結果現在只能恐嚇國人製造兩岸衝突。數位發展部可以根據對社群平台的演算法加以查核，或者是要求社群平台報告其資料處理與資料中心的位置，並查核與確認相關資訊，現在只能行使激進的限制與禁用職能。

在民進黨執政下，以抗中保台作為指引，缺乏兩岸的溝通，司法無法協作，文化無法相通，人心相背，監管上已經作繭自縛，政府只能禁禁禁，但是卻只知禁止，不知給與。禁完怎麼辦，無人應答，讓民眾陷入求助無門之地。不但如此，政府也一直無法擺脫既要人民幣，又要反中的矛盾，將整個台灣都帶入一個抗中是工作，親中是生活的怪圈之中。

（作者為世新大學碩士生）

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