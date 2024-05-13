蔡英文總統在歷經8年充滿風光也充滿爭議的執政後，即將於5月19日結束她的任期。無可諱言，每一位總統即將卸任時，人民的關注與媒體的鎂光燈都會聚集在下任總統身上，這是政治現實。然而蔡總統卻不同於過往總統，她備受矚目，但卻不是出於什麼好事，她受矚目的原因，是她欲特赦陳水扁前總統。

當然，對於此類爭議事項，總統府在定案前絕對不會露口風的，10日府發言人也僅以「現階段的立場仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。」但眾所皆知「現階段」三字的狀態隨時可以改變，可以想見最後4個上班日，蔡總統隨時會以諸如「推動社會和諧」、「消除對立」等理由特赦陳水扁，並拿韓國前總統金泳三特赦全斗煥、盧泰愚兩位前總統，文在寅特赦前總統朴槿惠的案例來說嘴。

然而，這種理由根本是似是而非，台灣與韓國的狀態並不同。翻開韓國歷史，我們可以清楚看到，發動雙十二政變的全斗煥在政變之後軟禁了金泳三，金泳三在家絕食健康極度危險，兩位韓國總統是如此水火不容的關係。正因為如此，來自受迫害者的原諒才顯得珍貴，也才真的多少可以緩和（其實也未緩和多少）對立陣營的關係。

反之，蔡英文與陳水扁是什麼關係？蔡英文是陳水扁的昔日下屬，是提拔蔡英文當陸委會主委與副閣揆的恩人，是陳幸妤「你們誰沒拿過我爸的錢」的對象之一，這種「自己人互惠型特赦」其中完全缺乏對立陣營的參與，講消除社會對立，充其量不過是往自己臉上貼金。

特赦陳水扁的作為，與其拿金泳三特赦全斗煥、盧泰愚，或者文在寅特赦朴槿惠這種跨黨派和解類比，更接近於韓國前總統李明博2013年卸任前，特赦其政治盟友、一位多年商業朋友，以及其他幾十名因腐敗等罪行定罪的親信的作為，純屬自利，與社會公義毫無關係。

可悲的是李明博的作為至少還有同黨的繼任總統朴槿惠反對，我們的繼任總統賴清德卻是最高品質靜悄悄，與蔡英文欲達成的目標100%一致，無視社會觀感的程度，竟比日後因親信干政案身敗名裂的朴槿惠還厚顏無恥。

再談可否消弭台灣現階段的社會對立。台灣當前社會對立，其核心因素是來自阿扁嗎？十多年前當然是，但現在肯定不是。從近幾屆選舉在野黨都不太把阿扁當成攻擊執政黨題材，就可知道阿扁的存在早已與社會對立與否完全無關了。

試想，最近社會對立主要是什麼？是柯建銘因連續十幾次表決遭碾壓，成日臉書咒罵在野黨；是藍委徐巧芯因勇於爆料，遭外交部惡意提告，遭綠營側翼騷擾媽媽，誣指超貸；是深綠網友與側翼看年輕世代用對岸用語不爽，當起「支語警察」成日騷擾網友。民進黨有心解決這些對立嗎？沒有！不斷對不同意見者下毒手，這時談特赦扁消弭社會對立，實在是夠矯情也夠虛偽。

說穿了，民進黨不過是為了完成「完全勝利的最後一哩路」，享受完全的勝利成果而已。這個權力果實8年來一直沒讓阿扁分享，一直是深綠的心頭刺，赦扁真正消弭的是「黨內對立」。但「黨內對立」只靠赦扁怎麼夠？沒特赦吳淑珍與陳致中，讓他們能繼續從政，能出國遊玩，怎麼能算是「捍衛扁家100%的人權」？

換個角度想，民進黨乾脆一口氣全赦好了，把黨內不滿彌平，應該就可以專心當全民總統，真正平等照顧2300萬人的福祉了吧？從這角度看，真的不妨一次赦乾淨啦。

（作者為網路媒體工作者）

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