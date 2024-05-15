今年是黃埔軍校創立100週年，然而卻傳出北京積極拉攏陸軍官校校友，邀請他們參加於廣東省廣州黃埔軍校舊址舉辦的參訪活動，目標設定為100團、每團約30人。同時，四川黃埔同學會於建川博物館舉辦了黃埔百周年主題展，邀請兩岸黃埔同學會和後代共約三百人與會。這一系列活動表明中共試圖利用黃埔軍校的百年紀念進行統戰。

退輔會主委馮世寬直言，中共沒有資格舉辦黃埔百年紀念，更充滿統戰意圖。他表示，不相信會有三千人去參加這些活動。民進黨立委王定宇則進一步批評，中共此舉明顯是統戰，並強調那些執意前往對岸的退役人士並不能代表全部台灣人。

曾赴對岸聽習近平演講的陸軍退將吳斯懷表示，自己並未接到相關邀請，將會參加高雄鳳山陸軍官校的活動。海龍蛙兵退役人員協會也證實，雖然有收到邀請訊息，但不會派人參加。這些表態顯示出國軍退役人員對於中共統戰的警覺和抵制。

海龍蛙兵退役人員協會秘書長李維禎強調，他們的立場是不會派人參加，因為現任的弟兄仍堅守在金馬這一線，他們作為退役人員，自然要成為現任國軍的後盾。陸軍退役中將吳斯懷則表示，中共的活動雖然承認中華民國與黃埔軍校，但不可能有三千人去參加。

中方除了統戰手段，也加大了對台灣的軍事施壓。即使在國民黨立委訪中期間，共軍仍不斷擾台，共機甚至一度逼近基隆僅距離37浬。這種軟硬兼施的手法，顯示中共不僅在對台威懾，還在向國際宣告實力。

下個月即是中華民國國軍建軍百年，這個以民國13年6月16日黃埔軍校建校日為起點的盛事，本應是中華民國建軍史及陸軍官校建校史值得慶祝的里程碑，卻因為中共的統戰活動而蒙上陰影。黃埔建校百年前夕，我們應提醒海內外黃埔人，黃埔的正統是在台灣的中華民國，而非徒留空殼的廣州黃埔。

清朝末年內憂外患，國家淪於次殖民地處境，幾近亡國危機，促使國父孫中山先生投身革命，推翻滿清，創建中華民國。中山先生有感於若無屬於國家的武力，便無法建立完整的中華民國，遂決定建立一支效忠於國家的革命武力。

黃埔軍校創校之初，中山先生強調：「革命的基礎在高深的學問」，他要求黃埔學生「一生一世，都不存在升官發財的心理，只知道做救國救民的事業。」這種精神奠定了黃埔軍校與中華民國密不可分的關係，校歌、校徽、校旗中均體現了中華民國的象徵。

黃埔軍校的師生帶領的軍隊，成為中華民國國軍的前身，他們遵從中山先生的訓示，踏上救國救民的征途，付出了無數生命的代價。在東征、北伐及抗戰中，黃埔軍校的學生們以忠誠和犧牲捍衛中華民國，無數黃埔人的鮮血染紅了歷史。抗戰期間，據統計國軍陣亡132萬人，其中黃埔人佔14.4%，顯示出黃埔人在國家危難時刻的貢獻。

中共不僅與中華民國建國及黃埔建校無關，甚至是中華民國和黃埔人的死敵。抗戰期間，毛澤東曾將國軍情報賣給日本，目的在於削弱國軍，為日後擊敗國軍鋪路。抗戰結束後，中共迅速膨脹，靠的是吸吮國軍陣亡將士的鮮血，這其中有許多為國捐軀者，都是黃埔人。

中共赤化大陸後，最終目標就是消滅中華民國。中共曾逆反中山先生所建立的黃埔軍校，如今卻以「和平統一、一國兩制」包裹統戰意圖，試圖拉攏黃埔人。黃埔人若不能看穿中共圖謀，無異與虎謀皮，既對不起黃埔先烈，也悖離黃埔建校救國救民的初衷。

黃埔百年紀念是所有黃埔人共同的榮耀與責任。在面對中共對台灣的威脅時，黃埔人應秉持「犧牲、團結、負責」的精神，光耀心中的黃埔軍魂，堅定捍衛中華民國的生存與發展。讓我們以黃埔的歷史為榮，抵制中共的統戰陰謀，繼續為保衛台灣而努力。

（作者為軍事研究人員）

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