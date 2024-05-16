新加坡總理李顯龍2024年勞動節演說，表示將在5月15日移交總理之位。對於移交，脫離政壇，他說：他感到滿足和完整，「我已完成了我的職責。」

新加坡1959年自英國殖民地獨立出來，1963年加入馬來西亞，但1965年8月9日被馬來西亞國會以126：0逐出馬來西亞聯邦，成立新加坡共和國。新加坡被稱為是一個City country，因為這國家面積只有734平方公里，香港雖小，但面積2755平方公里，將近新加坡的4倍；台灣也不大，面積只有3萬6197平方公里，但卻是新加坡的50倍。

新加坡雖然很小，人口563萬人，人口密度世界第三高，但這個曾被台灣民進黨政治人物形容是個鼻屎大的國家，他的成就卻是舉世矚目。其國民所得已達9萬1000元，世界第五，2014年自有住房率90%；新加坡雖然地狹人稠，但城市綠化之美，街道寬闊，被稱為是花園城市，世界上各路人馬都想移民新加坡。看看台灣，面積有人家的50倍，但我們的發展如何呢？還不如人家一個鼻屎的發展，大家能不慚愧嗎？

新加坡我去過很多次，李氏父子我也都見過。李光耀氣勢甚足，一看就知道是有兩下子的人；李顯龍個子高大，談話溫和常露笑容，父子似乎性格並不那麼相似；但這對父子對新加坡的貢獻，卻是新加坡人永難忘懷的。

在台灣我們也有蔣家父子，蔣介石與蔣經國可以媲美，但是由於時空環境顯然不同，兩對父子領導統御的方式也大不相同，但都對自己國家盡心盡力。台灣面積雖有新加坡50倍，但仍是一個幅員狹小，資源貧瘠的小島，在兩蔣的治理下，終能列進亞洲四小龍，且一度是四小龍之首；但現在由於內部政治分歧，台灣欲邁向獨立，與兩蔣理念大不相同，進而有與海峽對岸發生戰爭的危機。

新加坡李光耀與李顯龍及台灣蔣介石與蔣經國父子，對各自國家人民的貢獻，如果一定要比一比，兩蔣對台灣人民的貢獻，可能要大一些，但不幸的是，兩蔣炎黃子孫的中國情結與現在台灣盛行的台獨主張顯然無法相容。要想台灣獨立，必定要對有中國情結的蔣氏父子找毛病，大加貶抑，所以蔣氏父子的銅像、中正紀念堂等，凡對蔣氏父子歌功頌德的玩意，都必清除；當然蔣氏父子的政績，對台灣人民的貢獻，都正在有系統的加以隱藏，兩蔣如果地下有知，對台灣人民的忘恩負義，不知會作何感想？

星、台兩地，李氏與蔣氏父子在人民心中的榮耀感受，之所以有這麼大的差異，另一重要原因，是蔣氏父子已不在人間多年；而李顯龍到為文時，仍是總理，而且退任後仍將出任國務資政，並繼續擔任國會議員。如果蔣經國像李顯龍仍在掌權，政治上現在敢對蔣氏父子大喊大叫，能有幾人呢？大家一定還記得，李登輝在任副總統時，晉見蔣經國談話，椅子都只敢坐一半，遑論像現在的大鳴大放呢？

但是這種世態炎涼的事，大家也不必大驚小怪，此一時，彼一時也。話說明朝末代皇帝崇禎在煤山上吊自殺，悲慘淒涼，那又怎樣？所以在評論蔣氏父子與李光耀父子對國家貢獻之時，會有時差問題，也就不必大驚小怪了！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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