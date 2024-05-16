王羽佳既是鋼琴界的超級巨星，也相當於古典音樂界極為罕見的搖滾明星。 她的獨奏會入場券早早售罄不在話下，她在演出現場贏得的群眾熱情，不論是開場前還是曲目結束的最高潮，在古典音樂界頂級獨奏家之中難得見到。

5月12日這位暱稱魔女的音樂家到洛杉磯開獨奏會，竟然被現場一而再、再而三的激情鼓譟催動，欲罷不能，一連演出了6首安可，其中還包括了整首柴可夫斯基《悲愴交響曲》第三樂章的鋼琴改編版。

除了她以外，誰會在整場兩個小時正式節目已經結束的時間，還返場安可演出技巧要求如此之高、速度如此之快而又如此繁重的一整樂章？ 這首改編曲要求她雙手展現整個管弦樂團長達10分鐘的allegro molto vivace（非常活潑的快板）、12/8及4/4拍子的複合節奏。

這場音樂會因此超時半個小時才結束。在下半場演出的蕭邦的4首敘事曲已經教現場如痴如醉，王羽佳將特別受歡迎的第一號敘事曲和第四號敘事曲安排在下半場的最後演出。

6首安可演完，我在現場能感受到的聽眾情緒氛圍已經到達效用遞增的極限，可她顯然還游刃有餘…。

王羽佳去年1月28日，與涅傑-瑟貢（Y. Nézet-Séguin）執棒的費城交響樂團在紐約卡內基音樂廳合作，完成了一場馬拉松式的拉赫曼尼諾夫150週年冥誕紀年音樂會，演出全套鋼琴協奏曲，包括共4首鋼琴協奏曲和《帕格尼尼主題狂想曲》。 一天演完，整整耗時4個小時。 那場歷史創舉，成為全世界古典音樂界的話題。 為此成就，樂團指揮家在舞台上向她屈膝拜服，《紐約時報》深入評論，大為讚揚。

所以，兩個半小時的獨奏，算什麼？

如果我記得不錯的話，王羽佳是在2013年（26歲）開始安排上洛杉磯愛樂主辦的名家獨奏會系列。當年的演出已經好評如湧，《洛杉磯時報》資深的古典音樂樂評家馬克斯維德（Mark Swed）毫無保留地誇讚王羽佳能夠同時技壓霍洛維茲、魔術師胡迪尼以及萬有引力。

那晚現場有許多鋼琴家在座聆賞，我的鄰座，一位鋼琴家幽默地感嘆，「我記得我昨天還是鋼琴家！」

光說到王羽佳確立樂壇名家地位，在洛杉磯迪士尼演奏廳舉辦獨奏會的歷史，就已經不下11年。 她的成就令人欽佩，不斷攀越一座又一座的高山峻嶺，不斷挑戰牛頓！

（作者周天瑋博士是文化評論人、律師）

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