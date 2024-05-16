在今年1月13日賴清德副總統贏得大選後迄今，中共雖不斷對台施加壓力，卻未實施大規模的針對性軍事演習。然而，隨著5月20日新舊任總統交接日將屆，中共對台的軍事施壓動作也明顯增加，還出現「軍機刻意朝台灣陸地接近」與「機艦聯合戰備警巡常態化及實戰化」兩種新態樣。

中共主戰機首度距鵝鑾鼻僅39浬

根據國防部的「即時軍事動態」，5月13日上午9時25分至下午14時26分之間，有4架次的中共主戰機進入我國西南空域，一度接近至距台灣本島最南端之鵝鑾鼻僅39浬（約72公里）的位置，創下自今年1月16日國防部在「即時軍事動態」上開始標註共軍軍機與台灣本島之距離後，中共軍機最接近鵝鑾鼻的紀錄。

5月13日中共軍機在西南空域的行動，還有一點與以往明顯不同，即這批接近到距鵝鑾鼻僅39浬的共機，全部都是快速的主戰機，即戰機或轟炸機。

從今年1月16日至5月12日，共軍進入西南空域的軍機雖已數度飛抵距鵝鑾鼻僅40至42浬（74至78公里）的位置，例如2月25日、3月24日，和4月11日；但機群中離鵝鑾鼻最近者，通常是慢速的輔戰機或無人機，使擔任空防警戒任務的國軍單位，有比較充裕的時間採取應變制變的行動。

5月13日的情形則完全不可同日而語，因為逼近鵝鑾鼻的中共軍機是4架次高速主戰機，甚至不排除是以每批2架之基本戰鬥隊形，朝台灣陸地領空方向高速接近；使擔任空防警戒任務的國軍單位只有很短的時間，採取相關的應變措施，對執行任務的國軍官兵、尤其是在空警戒的國軍戰機飛行員，勢必造成不小的壓力。

中共軍機離台灣陸地最近僅27浬

但5月13日卻還不是中共軍機距台灣陸地最近的一天。

從今年3月1日至5月13日，中共軍機疑似出現刻意向台灣北部、南部與東部陸地接近的趨勢，成為近期中共對台軍事施壓的新模式。

例如在4月27日，型號與數量不明的中共軍機，於台灣北部空域越過海峽中線後，一度飛抵距基隆僅37浬（69公里）的位置；而中共軍機距台灣陸地最近的一次是4月15日，中共1架艦載直升機飛抵距台東僅27浬（50公里），在台灣東南部的領海基線位置離台灣本島陸地較遠的情況下，這架共軍直升機有可能已經飛入我鄰接區範圍內。

此外，在4月20日，即準總統賴清德5月20日就職前一個月，共軍當日於台灣周遭實施「機艦聯合戰備警巡」的過程中，不僅派軍機從台灣北部空域突穿，推進至距基隆僅41浬（76公里）的位置，另一批軍機則從台灣西南空域突穿，前進至距鵝鑾鼻約57浬（106公里）的位置，形同對台灣本島北部與南部發動鉗形攻勢，威嚇意味濃厚。

中共軍機自今年3月開始，派軍機刻意找機會接近台灣陸地的動機，研判是因為5月20日將至，北京覺得還是有必要升高對我方之軍事壓力，但又需顧及與華府之間的「默契」，以致不宜在台灣周邊舉行規模較大的針對性軍事演習等綜合考量下，所設計出的示威動作，雖具備強烈的政治意外，但軍事意義並不大。

機艦聯合戰備警巡常態化與實戰化

北京另一個取代大規模針對性軍事演習的行動，是在台灣周邊頻繁舉行「機艦聯合戰備警巡」；總計從3月1日到5月14日，共軍共實施9次，幾乎是每個月3到4次，可說已常態化。

與軍機刻意接近台灣本島陸地相較，共軍「機艦聯合戰備警巡」則具備濃厚的「實戰化訓練」意味；不排除是將武力犯台計畫中的若干部分抽出，讓計畫參戰之單位結合戰時位置進行演練，例如前述4月20日「機艦聯合戰備警巡」的過程中，共機疑似對台灣北部與南部陸地所發動之鉗形攻勢。

隨著5月20日將至，中共軍機參與的規模似乎也越來越大。在5月14日的「機艦聯合戰備警巡」中，共軍出動多達45架次的軍機、其中26架越過海峽中線進入台灣北部與西南空域，二項都創下自今年1月13日以來的最高紀錄。

換言之，「機艦聯合戰備警巡常態化及實戰化」已成為近期中共對台軍事施壓的新模式。

軍事施壓防止賴清德政府誤判情勢

從1月13日賴清德副總統勝選迄今，中共出乎外界意料之外，未在台灣周邊實施聲勢浩大的針對性軍事演習；推測是在去年11月15日的舊金山拜習會中，雙方應該達成以「華府約束台灣」，換取「北京不大幅升高台海軍事緊張」的「默契」。

儘管如此，為避免即將上任的賴清德政府，因為北京在選後未採取大規模的軍事威嚇，而低估北京在紅線遭衝撞時、兌現威脅的決心，並對內有所交代；遂要求共軍近期在台灣周邊海空域，進行聲勢雖相對低調、但內容卻頗具威脅性的軍事施壓行動。或許還要加上自5月以來，中共海警與其他海洋執法單位在金門周邊海域的連串行動，包括7日4艘海警船艦編隊進入金門禁止水域，與9日海警與其他公務船共12艘在金門周邊的聯合操演、其中11艘進入禁限制水域。

這些行動之目的，是北京試圖在不違背與華府之「默契」的情況下，向即將上任的賴清德政府施壓。然而，這些行動雖然不會立即升高台灣海峽的緊張情勢，但諸如「軍機刻意朝台灣陸地接近」等行為，還是會大幅增加兩岸軍方在台灣周邊海空域短兵相接的頻率，使兩岸因為擦槍走火或單純的軍事意外，引發各方意料之外之軍事衝突的風險，仍舊居高不下。

（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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