近日因「尋星之旅-文學星圖的展望」實境解謎遊戲，爆出「抄襲」對岸創作的新聞，網路上鬧吵激烈，究竟「台灣阿龍」、「大陸Nora Qu」誰才是「原創」的問題，有了戲劇性的翻轉，負責的台灣文學館及得標的廠商「蹦世界」，在對方出示堅強的創作證據後，終於不得不公開發布「道歉聲明」，承認是小編抄襲對岸的作品。急轉直下的翻轉，不但令人措手不及，更讓人瞠目結舌。號稱要繼承台灣文學創作優良傳統的台灣文學館，這番踢到了鐵板，可以說丟臉丟到對岸去了。

縱觀整個事件發展的過程，得標的「蹦世界」固然是罪魁禍首，而負責的台灣文學館也是難辭其咎，而若干不明就裡，為維護「台灣價值」而不惜顛倒是非、肆意謾罵的網民，凸顯出其歇斯底里式的「盲目反中」心態，更值得國人警惕與省思。

整個事件的起因，是因為當「尋星之旅」推出後，立即有人向台文館反映，其中可能涉及「抄襲」情事；台文館當即向「蹦世界」查詢，而在「蹦世界」以偽造的IG帳號中的P圖搪塞後，台文館見獵心喜，認為是一次高抬「台灣價值」的良機，因此第一時間就大張旗鼓為「阿龍」聲援，洋洋自得地指摘是對岸的畫師「抄襲」，而台灣各大媒體也紛紛報導，網民更是繫聯到對岸「山寨」的歷史，大力加以撻伐，一位深綠的作家更藉題發揮，可謂將「台灣價值」發揮到了淋漓盡致的地步。

但是，當對岸的作家發文駁斥，一方面將自己的整個創作過程的構思、圖像公諸於世，並指出「蹦世界」引以為證的IG圖像是P圖而成的之後，台文館最先還堅持著「已審查過廠商所提出的證據，絕非抄襲」，雙方各執一詞，竟成了羅生門。但在證據越秀越多之後，台文館也無法狡辯，只能用「保持緘默，不予回應」的消極態度，「交由廠商自行處理」，分明就是想息事寧人、推諉責任，期待事過境遷，就可以不了了之。

但由於「蹦世界」既提不出佐證反駁，IG的P圖又如此明顯，輿論洶洶，翻轉站在對岸的這一邊。台文館與蹦世界再也不能裝聾作啞，只能以公開道歉收場，坐實了台灣抄襲的「醜聞」。

在這一事件中，「蹦世界」是罪無可逭的，因為他們不僅僅只是「抄襲」而已，更編造了時序的偽證，企圖蒙混過關，涉及到偽造文書之罪，可其公開的道歉聲明竟還是不乾不脆，還是以「愛台灣這塊土地」作「情緒勒索」。

據網友查證，蹦世界成立7年，接到政府標案的委託金額高達7000萬元，其政商關係之密切，可想而知的，台文館聲言要「追究」廠商責任，但會「追究」到怎樣的程度，大家就拭目以觀吧！

台文館的態度，前倨而後恭，起初還想藉力趁勢，大作其推廣台灣價值的宣傳，對岸作者秀出證據之初，還一味相信廠商提出的偽證，台文館內專家如此之多，連這麼簡單的研判都會錯失，恐怕是很難讓人相信的，這明顯是在護航，但究竟「蹦世界」的來頭有多大，會令台文館不惜冒著喪失尊嚴的風險，一意為其承擔，這個臉，真的可以說是丟到不知哪個天涯海角去了，其直屬長官文化部，是否也該給一個交代？

綠媒、綠色網民、綠色作家的問題更大，僅僅憑藉著一己政治立場的好惡，逢中必反，而且極盡其羞辱之能事，將藝術當成其政治立場的馬前卒，不分青紅皂白，就草率加以論斷，最多事後發個不痛不癢的道歉聲明，可傷害卻已造成，又有何人去追究他們的責任？

藝術創作，向來是強調原創性的，兩個近乎90%相似的作品，毫無疑問，必然有一位是「抄襲」的，這點在創作時間、作品內容的比對下，實在是可以立即一翻兩瞪眼，查出個水落石出的。但整個事件的走向竟如此的荒腔走板，不僅是台文館蒙羞，就連他們所強調的「台灣價值」也跟著讓人質疑，難道只要高抬台灣、貶抑對岸，就可以如此魯莽草率嗎？（作者為國立台灣師範大學退休教授）