在總統府的歡送會上，蔡英文表示，對比8年前，「我們已經留下一個更好的台灣」，如果要留下一句話給台灣，她希望「台灣是團結的台灣」。但就在賴清德就職總統前夕，朝野立委卻因國會改革方案爆發激烈的肢體衝突，讓蔡英文空洞的「團結」口號成了莫大的諷刺。

然而台灣社會之所以陷入對立與分裂，實則肇因於蔡英文總統執政8年來諸多乖張不義之舉。就台灣內部而言，在蔡總統「民主獨裁」體制之下所形塑的綠色恐怖，幾乎斷送台灣淺薄的民主根基。在「綠能你不能」的「唯綠獨尊」思維下，壓制越大，反撲越大，終於造成社會難以填補的分裂鴻溝。雖然蔡英文讓民進黨順利再取得未來4年的執政權，有功於黨，但她惡化台灣朝野和社會對立，對於賴清德接棒執政卻未必有利，且對台灣的發展造成極大的傷害。

回顧2016年蔡總統甫上任即藉「轉型正義」之名，透過針對性極強的兩項惡法，成立「不當黨產處理委員會」與「促進轉型正義委員會」兩個專門清算打壓在野黨的「東廠」黑機關，正式將國家合法暴力運用在政黨鬥爭上。在削弱國民黨的同時，也為民進黨與綠色權貴輸送與累積更多的不義之財。

2018年初的「卡管案」，更是蔡政府戕害大學自治的指標性惡例，而統籌操作卡管的主要人物就是時任行政院長的賴清德。台大前校長管中閔痛陳，卡管案彷彿現世的「儒林外史」，御用學者、親綠名嘴、側翼與網軍，搭配府院黨三位一體的集體暴力，對管進行人格謀殺，讓崇高的台大校長變成過街老鼠。

2020年11月，蔡總統挾著勝選連任的超高人氣，運用徹底綠化的NCC對中天電視台發動秋後算帳，造成所謂「不予換照事件」，此無疑為蔡政府干預新聞自由的赤裸寫照。儘管蔡政府希望藉由「關中天」所產生的寒蟬效應，來限縮反對力量的話語權，但卻激起社會各界的撻伐，尤其在中天採取行政訴訟後，NCC歷經17次敗訴，依然不肯認錯，更加深人民對於綠色政權的鄙夷與仇視。

隨著台灣內部對立的深化，蔡政府在對外關係上採取一面倒的親美政策，除造成兩岸間的猜忌與叫陣外，也引發民選總統任內最大規模的斷交潮。我邦交國從22個迅速銳減為12個，其中8個發生在只會反中仇中的「斷交部長」吳釗燮任內。號稱「無招蟹」的吳部長，在回鍋國安會秘書長的前夕，以粗鄙無禮又不合乎法度的姿態反嗆在野黨立委的質詢，這種只會吵架對抗的鷹派作風，只證明自己的跋扈與無能，卻缺乏處理外交事務的巧思與細膩。

近日蔡總統在卸任前接受BBC專訪時提到，雖「不能排除（兩岸間）任何軍事衝突或侵略的可能性」，但藉俄烏戰爭經驗，民主國家若能集結成嚇阻力量，仍大有可能維持兩岸和平。這種想法說穿了，還是將台灣的安全與和平寄望於以美國為首的民主國家，卻不反思台灣之所以成為全世界最危險的地方，全因蔡政府「倚美謀獨」並排斥與對岸良性互動，才置台灣於兵凶戰危的險境。一旦台灣成為第二個烏克蘭，就算友邦馳援助陣，美麗寶島也將成為戰火肆虐的人間煉獄。

總之，蔡政府對內以捍衛己黨、鞏固利益為優先，毫不在乎國家團結與社會和諧；對外則親美抗中，甘為附庸，徹底罔顧兩岸和平與台灣安全。蔡總統選舉時高舉的各項政策訴求，如非核家園與能源轉型、居住正義、司法改革、青年就業與工資、食品安全等，若不是跳票，就是對綠友友們的利益輸送。蔡英文留下的政治遺產，絕非是更好的台灣，雙少數執政的賴清德政府如何善了一堆的爛攤子，將是極大的考驗。

而520之後，真的就都沒有蔡英文的事了嗎？她對台灣造成的傷害，最後還是必須接受歷史的審判。（作者為佛光大學樂活產業學院教授兼院長、台灣對外關係研究暨發展協會理事長、中山人文社會科學研究會理事長）