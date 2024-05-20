賴清德就任中華民國總統的演說，由於幕僚已經事先多輪放話，故基調普遍在外界預期範圍之內。在最關鍵的兩岸論述部分，賴清德不僅沒有因為40%的少數總統地位，而對過去8年的蔡英文路線有所調整，以回應多數民意期待，反而向獨派、抗中靠近。可以斷定，兩岸僵局死結依舊在，「和去戰來」焦慮難消退。

兩岸僵局死結依舊在

「四個堅持」、「互不隸屬」，這些具有濃厚蔡英文色彩的兩岸論述，的確在賴清德520演說中做了繼承，但蔡總統兩次就職演說強調的《兩岸人民關係條例》，卻被賴總統刻意忽略。可見，過去8年來，蔡英文用中華民國憲政體制來調和民進黨傳統台獨路線的「平衡策略」和「戰略模糊」，基本被賴清德偏廢。一旦統獨、紅綠攤牌風險大增，台灣民眾福祉必然遭到威脅。

如果說賴清德此次520演講對兩岸關係做了哪些新論述，「台海和平、互利互惠、共存共榮」應該算是唯一的亮點，而呼籲重啟雙邊對等觀光旅遊、學位生來台就學，應該算是唯一的善意。換言之，賴清德並非不知道兩岸和平穩定的重要性，也意識到需要在兩岸民間交流部分，穩健回應陸方釋出的訊息。但是，賴清德並未從今年1月大選後，民進黨從多數淪為少數的變化中汲取足夠教訓，再次錯過兩岸和解的良機。

沒有人會否認，和平需要靠實力，核心就是預防戰爭的嚇阻實力。但是，溝通也是創造和維持和平的另一個重要面向。民進黨之所以自2000年首次執政以來，任內都無法實現永續的兩岸和平，歸根究柢是因為民進黨不具有與大陸溝通的能力，而兩岸溝通的關鍵，則是必須正視兩岸之間存在的連結。只要對兩岸連結有不同程度的體認，就會積累與對岸不同程度的信任，進而掌握溝通兩岸的能力。

無論是憲法條文上「固有疆域」、「自由地區與大陸地區」的法律連結，還是兩岸歷史、文化上同屬一家的情感連結，歷代民進黨政治菁英並非完全視而不見，甚至謀求破解之道。陳水扁就職時提出「兩岸本是一家人」，蔡英文就職時提出「既有政治基礎」與「九二歷史事實」，此外還有謝長廷的「憲法共識」、辜寬敏「兄弟之邦」等各類觀點。這些主張雖然未獲北京認可，但至少給兩岸關係留下餘地。

然而，賴總統的520演說中，少見兩岸連結的溫暖，多的卻是兩岸對立的語言，這不僅讓「台海和平、互利互惠、共存共榮」變成空中樓閣，也阻絕了「兩岸執政黨良性對話」之路。大陸領導人習近平在4月會見馬英九時，已經將「兩岸連結」放寬到一家人、一個民族的最低標準，而賴的520演講完全無視陸方的調整與善意，成為民進黨籍歷任總統就職演說中，兩岸立場最硬的一篇，確實讓本有期待的朝野失望至極。也難怪當天下午國台辦發言人就定性賴的演講是「頑固堅持台獨立場，充分暴露台獨工作者本性」。

民間交流是避戰解方

賴清德上任第一天，就被陸方確認為「台獨工作者」，這是台海危機的訊號。當然，賴清德和民進黨政府仍然沉浸在「國際社會、民主陣營會全力支持台灣對抗中國、守護兩岸互不隸屬現狀」的幻想中，因而加強備戰、提升全民國防意識、與民主國家協同威懾大陸，就成為520就職演說的另一條主軸，也就是延續蔡政府第二任以來「台灣烏克蘭化」的路線。在這樣的氛圍之下，能期待兩岸雙向觀光、陸生來台在短期內恢復嗎？

不過，大陸雖然重話痛批賴清德520演說，但仍然表態繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展，這說明，大陸認識到賴總統演說的兩岸論述，只是民進黨單方面的少數派主張，並非選後新民意的展現。北京固然視賴清德政府為打擊對象，但會繼續與台灣人民打交道。然而，當賴清德說出「每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」時，似有警告、訓誡、整肅之語氣，充滿「洗滌人心」的毛骨悚然。

賴政府與北京在就職第一天就攤牌，台海戰爭警訊迫在眉睫，但兩岸民間仍有交流合作的意願，目前唯一能做的，就是維持與恢復疫後得之不易的民間交流，用人民的自發力量，把戰爭危機盡可能推遠。