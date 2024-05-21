美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會、外交關係委員會及台灣連線多位領袖5月10日跨黨提出一部新法案，分三年授權1.2億美元資金援助台灣。拜登政府5月13日在一次新聞簡報會上告訴媒體，將循前例派一個由前任官員布萊恩•迪斯（Bryan Deese）、理查•阿米塔吉（Richard Armitage）、前任及現任美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）及蘿拉•羅森伯格（Laura Rosenberger）組成的代表團到台北參加賴清德的就職儀式。5月14日，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）就此表示，美國會繼續與中國開展密集外交，並確保台海、南海的和平穩定。

美國對台灣，表面上是一種「援助」、「支持」、「確保穩定」，實際上是新殖民主義思維下的一種誤導。

三次殖民主義運動的政治經濟學

世界金融經濟學者盧麒元援引《資本論》對殖民主義劃分了三個階段，一是古典殖民主義，由西班牙人、葡萄牙人開始，其特徵是「殺人留地」，印第安人、澳大利亞土著，基本上被殺光，然後土地留下。

二是現代殖民主義，其特徵是「留人留地」，只不過留下的人是買辦、代理人，例如殖民者在印度的行徑。

三是新殖民主義，出現在佈雷頓森林體系建立、1945年之後，其特徵不再是「殺人留地」或「留人留地」，這種殖民主義對人和地沒有那麼大興趣，而是講究一種資本殖民，要求資本完成對資源的掌控，獲得資本利得，不觸碰政治主權，甚至還要幫助前殖民地開展「民族解放運動」、「去殖民化運動」，實際上是一種經濟和政治霸權安排、一種新的殖民安排。

即使是社會主義陣營，包括中國大陸和蘇聯，在初期免於佈雷頓森林體系、資本主義體系、新殖民主義，但隨著改革開放、蘇聯解體，這種新殖民主義在上世紀90年代已經開始遍布全球。

對於台灣而言，美國等西方對台灣的新殖民主義的痕跡更是顯露無遺。

解放殖民運動與表面上的支持

新殖民主義為了將國際社會中的各層次行為體納入到殖民安排之中，甚至開展了表面上的「解放殖民運動」，以及一系列的配套措施，鼓勵民族自決、民族獨立，在建立現代性的過程中，倡導民主自由的政治經濟體制。

彷彿一切都是那麼的貼心。圍繞著這種霸權安排，政治經濟領域的論述甚至衍生到文化領域，政治學的教科書倡導民主自由，民主自由又要建立自由主義的經濟模式，甚至是國際關係領域，我們在國際社會探討戰爭與和平，但本質上都是激發戰爭、達到殖民主之間的和平。教科書教育學者學習現實主義、權力平衡、戰略思維，甚至是現實主義與自由主義的爭鳴，都是霸權與殖民安排下的框架，在這種框架之下，我們殊不知已「著了魔道」，在自我感動與自我滿足的過程中，自認為建立了民族自豪、民族當家做主人，但實際上仍然是一種新殖民主義之下的被殖民。

當然，新殖民主義者的霸權安排終歸會顯露爪牙，在經濟方面，1984年，《中英聯合聲明》附件三中國放棄香港財政主權，英國迅速進入香港掏空，將香港土地使用權變成地租，炒房地產套現，香港進入超級地租時代；類似的，1985年，被稱為「平成戰敗」的美日《廣場協議》，也使得日本資產泡沫爆破。英國從香港拿錢，得以柴契爾主義資本化；美國從日本拿錢，得以解決美國巨額貿易赤字。一切都是基於香港、日本在西方建立的新殖民主義軌道上，基於一開始西方給予的表面上的蒸蒸日上。

乃至中國大陸方面，中國大陸的分稅制、聯匯制使美元資本大規模進入中國經濟體系，完成新殖民主義延伸，2004年，高盛成立中國地產公司，中國大陸房地產也成為了美元充值的工具。在政治方面，西方鼓動的顏色革命，既能讓人瘋狂、亦能讓人滅亡。在文化方面，一頁頁的西方引進的教科書，如國際關係理論，每頁都寫著服務國家與人民，字裡行間都是「滅國」與「吃人」。

如今台灣也面臨著類似的西方安排與困境，經濟、政治、文化上都處於美國所設定的軌道，政治上，台灣與美國之間倡導的「民主和平論」，對抗非西方式民主政權；經濟上，台灣在美元體系下運行；文化上，台灣部分國際關係學的學術傳承執著於西方範式。如今獲得美國的支持，但有朝一日美國的爪牙顯露、也可能如過去的觸目驚心。與其說是支持，不如說是一種誤導。

（作者為國立台灣大學政治學系博士候選人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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